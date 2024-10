क्रिकेट

David Warner भारताविरुद्ध शड्डू ठोकण्यासाठी सज्ज! निवृत्ती मागे घेण्याच्या तयारीत, म्हणाला...

David Waner ready to come out of retirement: ऑस्ट्रेलिया या वर्षाच्या अखेरीस भारताविरुद्ध मायदेशात कसोटी मालिका खेळणार आहे. या मालिकेत ऑस्ट्रेलियासाठी खेळण्यासाठी वॉर्नर निवृत्तीतून माघार घेण्याच्या तयारीत आहे.