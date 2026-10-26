DEEPTI SHARMA: शतक ठोकलं अन् इतिहास रचला! दीप्ती शर्माची अशी कामगिरी, थेट सचिन तेंडुलकरांच्या स्पेशल क्लबमध्ये एंट्री

DEEPTI SHARMA JOINS SACHIN TENDULKAR ELITE CLUB: भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात दीप्ती शर्माने अष्टपैलू कामगिरी करत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. फलंदाजीत शतक झळकावल्यानंतर दीप्तीने गोलंदाजीतही तीन विकेट्स घेतल्या. या शानदार कामगिरीसह तिने एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.भारताने या सामन्यात झिम्बाब्वेचा १२१ धावांनी पराभव केला. भारताने प्रथम फलंदाजी करत ५० षटकांत ६ विकेट्स गमावून ३२८ धावा केल्या. लक्षाचा पाठलाग करताना, झिम्बाब्वेचा डाव ४८.५ षटकांत २०७ धावांवर आटोपला..दीप्ती शर्मा या सामन्यात सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आली होती. तिने ८६ चेंडूंत नाबाद १०६ धावांची खेळी केली. या खेळीत तिने १५ चौकार लगावले. दीप्तीने हरमनप्रीत कौरसोबत पाचव्या विकेटसाठी १५३ धावांची महत्त्वाची भागीदारी केली. हरमनप्रीतनेही १२६ धावांची शानदार खेळी केली. या दोघींच्या फलंदाजीमुळे भारताला ३२८ अशी मोठी धावसंख्या उभारता आली. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND W VS ZIM W 2ND ODI NEWS: हरमनप्रीत दीप्तीची शतके, वैष्णवीची गोलंदाजीत कमाल! झिम्बाब्वेला लोळवत भारताने मालिका खिशात घातली.दीप्तीचं हे वनडे कारकिर्दीतील दुसरं शतक आहे. विशेष म्हणजे, सहाव्या किंवा त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करत वनडेत शतक झळकावणारी ती भारताची पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. याशिवाय वनडेमध्ये १५० पेक्षा जास्त विकेट्स आणि दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त शतके करणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटूंच्या खास क्लबमध्येही दीप्तीने प्रवेश केला आहे..भारतासाठी अशी कामगिरी करणारी दीप्ती तिसरी क्रिकेटपटू आहे. यापूर्वी सचिन तेंडुलकर आणि मनोज प्रभाकर यांनी हा पराक्रम केला आहे. दीप्ती शर्माने आतापर्यंत १२६ वनडे सामने खेळले असून तिच्या नावावर २८७७ धावा आहेत. यात दोन शतके आणि १८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. गोलंदाजीत तिने आतापर्यंत १७१ विकेट्स घेतल्या आहेत..सचिन तेंडुलकरने वनडे क्रिकेटमध्ये १५४ विकेट्स घेण्यासोबतच ४९ शतके झळकावली आहेत. तर मनोज प्रभाकरने भारतासाठी १५७ विकेट्स घेतल्या असून त्यांच्या नावावर दोन वनडे शतके आहेत. वनडे क्रिकेटमध्ये १५० पेक्षा जास्त विकेट्स आणि दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त शतके करण्याचा पराक्रम यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाची एलिस पेरी, दक्षिण आफ्रिकेची मॅरिझान कॅप आणि वेस्ट इंडिजची स्टेफनी टेलर यांनी केला आहे..एलिस पेरीच्या नावावर १६७ विकेट्स आणि तीन शतके आहेत. मॅरिझान कॅपने १८१ विकेट्स आणि चार शतके घेतली आहेत, तर स्टेफनी टेलरच्या नावावर १५७ विकेट्स आणि १० शतके आहेत. दीप्तीने बराच काळानंतर वनडेत शतक झळकावल्यानंतर भारतीय कर्णधार स्मृती मंधानाने तिचं कौतुक केलं. दीप्ती चांगली फलंदाजी करत आहे आणि महिला वनडे विश्वचषकातही तिने भारतासाठी महत्त्वाच्या खेळी केल्या होत्या, असं स्मृतीने म्हटलं..India vs Pakistan Cricket : भारत-पाकिस्तान यांच्यात नोव्हेंबर महिन्यात दोन मॅच; जाणून घ्या कुठे, कधी भिडणार, Live Streaming कुठे?.भारताने दुसरा वनडे सामना जिंकून तीन सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. आता मालिकेतील शेवटचा सामना जिंकून भारताला मालिका ३-० अशी पूर्ण करण्याची संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.