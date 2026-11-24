Delhi Posts Massive 275 Runs Against Tamil Nadu: सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये दिल्ली संघाकडून खेळताना मंगळवारी प्रियांश आर्यने जबरदस्त खेळी करत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. मंगळवारी खेळवल्या जात असलेल्या सामन्यात त्याने तमिळनाडूच्या गोलंदाजांना चांगलाच चोप दिला. त्याने ३६ चेंडूंत धडाकेबाज शतक झळकावलं. यामध्ये त्याने तब्बल १२ षटकार मारले. झालं असं की, तमिळनाडूच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीला चांगली गोलंदाजी केली होती..तिसऱ्याच षटकात त्यांना पहिली विकेट मिळाली. यश धुलला ८ धावांवर बाद केल्यानंतरही दिल्लीच्या विकेट पडत होत्या. मात्र, प्रियांश आर्य एकटाच खेळपट्टीवर उभा राहिला. प्रियांशने दिल्ली संघाचा डाव सांभाळत दुसऱ्या विकेटसाठी महत्त्वाची भागीदारी केली. त्याने नितीश राणासह ११८ धावांची भागीदारी करत संघाला मजबूत स्थितीत आणलं..IPL 2027 Auction : लखनौ सुपर जायंट्स-पंजाब किंग्स यांच्यात लिलावापूर्वी रस्सीखेच! २३ वर्षीय जलदगती गोलंदाजासाठी दोघंही भिडले... कोण आहे सोनी बेकर?.त्याने तमिळनाडूच्या गोलंदाजांना अक्षरशः घाम फोडला. अवघ्या ६८ चेंडूंत १८१ धावा करताना प्रियांशने १९ षटकार आणि ७ चौकार मारले. विशेष म्हणजे, एका टी-२० डावात सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या विश्वविक्रमाशी त्याने बरोबरी केली. त्याच्या या खेळीमुळे दिल्लीला २० षटकांत ५ बाद २७५ धावांपर्यंत मजल मारता आली..इंदूरच्या डेली कॉलेज मैदानावर झालेल्या या सामन्यात तमिळनाडूने नाणेफेक जिंकून दिल्लीला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावलं. दिल्लीचा सलामीवीर यश धुल अवघ्या ८ धावा करून तिसऱ्या षटकात बाद झाला. मात्र, प्रियांशने त्याचा परिणाम आपल्या फलंदाजीवर होऊ दिला नाही. त्याने सुरुवातीपासूनच मोठे फटके मारण्यावर भर दिला. अवघ्या ३६ चेंडूंत शतक पूर्ण करत त्याने तमिळनाडूच्या गोलंदाजांवर दबाव निर्माण केला. शतकानंतरही त्याची फटकेबाजी थांबली नाही. त्याने मैदानाच्या सर्व बाजूंना षटकार मारत धावांचा वेग कायम ठेवला..प्रियांशने आपल्या खेळीत १९ षटकार मारत न्यूझीलंडच्या फिन ॲलनच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. ॲलनने २०२५ मध्ये मेजर लीग क्रिकेटमध्ये सॅन फ्रान्सिस्को युनिकॉर्न्सकडून खेळताना वॉशिंग्टन फ्रीडमविरुद्ध १९ षटकार मारले होते. आता प्रियांशही एका डावात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत संयुक्तपणे पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. तसंच, १८१ धावांच्या खेळीसह प्रियांशने टी-२० क्रिकेटमध्ये भारतीय फलंदाजाची सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या नोंदवली. .तसेच भारतात झालेल्या टी-२० सामन्यांमधीलही हा सर्वोच्च वैयक्तिक स्कोअर ठरला. कर्णधार म्हणूनही त्याने टी-२० क्रिकेटमधील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम केला. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्येही आता त्याच्या नावावर सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येची नोंद झाली आहे. पुरुषांच्या टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत प्रियांश दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. या यादीत दक्षिण आफ्रिकेचा लुआन-ड्रे प्रिटोरियस १८८ धावांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. प्रियांशने ख्रिस गेलची १७५ आणि ॲरॉन फिंचची १७२ धावांची खेळी मागे टाकली..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.प्रियांशला नितीश राणा आणि अनुज रावत यांनी चांगली साथ दिली. नितीशने १८, तर अनुजने २९ धावा केल्या. प्रियांश १९ व्या षटकात मणिमारन सिद्धार्थच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानंतर हिंमत सिंगने अवघ्या २ चेंडूंत १० धावा, तर तेजस्वी दहियाने ४ चेंडूंत ८ धावा केल्या. त्यामुळे दिल्लीला २७५ धावांचा टप्पा गाठता आला. तमिळनाडूकडून साई किशोरने २ षटकांत ४४, तर मणिमारन सिद्धार्थने २ षटकांत ४५ धावा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.