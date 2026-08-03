Delhi Capitals: IPL 2027 आधी मुंबईच्या ४ युवा खेळाडूंना मोठी संधी; दिल्ली कॅपिटल्सच्या ट्रायल्समध्ये गांगुली-युवराज घेणार कसोटी!

Delhi Capitals IPL 2027 trials: आयपीएल २०२७ ची तयारी दिल्ली कॅपिटल्सने आतापासूनच सुरू केली आहे. त्यासाठी बंगळुरू येथील जस्ट क्रिकेट अकादमीमध्ये खेळाडूंच्या ट्रायल्स सुरू आहेत. या ट्रायल्समध्ये मुंबईच्या चार युवा खेळाडूंना संधी मिळाली आहे. आयुष वर्तक, अयाझ खान, दिव्यांश सक्सेना आणि वेदांत गोरे हे चारही खेळाडू आपल्या खेळाने निवडकर्त्यांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.या ट्रायल्सवर भारताचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली, माजी अष्टपैलू युवराज सिंग आणि माजी फिरकीपटू अमित मिश्रा यांची नजर आहे. त्यामुळे या चारही खेळाडूंसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे..यामध्ये सर्वाधिक चर्चा अयाझ खानची होत आहे. गेल्या हंगामात बीसीसीआयच्या अंडर-२३ स्पर्धेत त्याने शानदार फलंदाजी केली होती. एका सामन्यात त्याने ५४ चेंडूत १०४ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर गोव्याविरुद्धच्या सामन्यात त्याने ४१ चेंडूत नाबाद ९९ धावा करत पुन्हा आपली ताकद दाखवली..IND VS ENG 1ST ODI: जबरदस्त कॅच! लोकेश राहुलची 'झेप' पाहून इंग्लंडचा संघ अवाक्... भारतीय संघाची मजबूत पकड, Video Viral.यंदाच्या टी-२० मुंबई लीगमध्येही अयाझ चांगलाच चमकला. त्याने ५ सामन्यांत १७४ धावा केल्या. तर टाइम्स शिल्ड स्पर्धेत त्याने ५ सामन्यांत ४८९ धावा करत सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. यामध्ये त्याची नाबाद २०० धावांची खेळीही होती..दिव्यांश सक्सेनानेही यंदाच्या टी-२० मुंबई लीगमध्ये दमदार खेळ केला. त्याने २६१ धावा करत स्पर्धेतील ऑरेंज कॅप जिंकली. एका सामन्यात त्याने अवघ्या १७ चेंडूत अर्धशतक झळकावले होते. दिव्यांशने यापूर्वी २०२० च्या अंडर-१९ विश्वचषकात भारताकडून खेळताना यशस्वी जैस्वालसोबत सलामी दिली होती. त्या स्पर्धेतही त्याने चांगली कामगिरी केली होती..Pakistan Cricket: आधी वेस्ट इंडिजने जिरवली, आता ICC ने कारवाई केली! पाकिस्तानच्या दोन गोलंदाजांना झाली शिक्षा....विशेष म्हणजे अयाझ आणि दिव्यांश या दोघांनाही प्रशिक्षक ज्वाला सिंग यांनी घडवले आहे. याच प्रशिक्षकांनी भारतीय संघाचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल यालाही प्रशिक्षण दिले होते. आता दिल्ली कॅपिटल्सच्या ट्रायल्समध्ये हे चारही खेळाडू कशी कामगिरी करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चांगली कामगिरी झाली तर आयपीएलमध्ये खेळण्याचे त्यांचे स्वप्नही पूर्ण होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.