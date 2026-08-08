Devdutt Padikkal Century: देवदत्त पडीक्कलच्या शतकाने गौतम गंभीरची डोकेदुखी वाढवली! आता प्लेईंग इलेव्हनमध्ये निवडायचे कोणाला?

Devdutt Padikkal Hits a Brilliant Century: श्रीलंका दौऱ्यावर पहिल्या कसोटीपूर्वी भारतीय संघाचा सराव सामना सुरू आहे. तीन दिवसांच्या या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी देवदत्त पडिक्कलने शानदार शतक झळकावत आपली दावेदारी मजबूत केली आहे. पडिक्कलने १०३ धावांची खेळी केली आणि त्यानंतर तो रिटायर्ड आऊट झाला.पहिल्या दिवशी श्रीलंका क्रिकेट ने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केली. श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी सुरुवातीला भारतीय गोलंदाजांना चांगलंच अडचणीत आणलं. निशान मदुष्का आणि रविंदू रसांथा यांनी ११० धावांची सलामी भागीदारी केली,आणि त्यानंतर भारतीय फिरकीपटूंनी जोरदार पुनरागमन केलं..कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा आणि मानव सुथार यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. पहिलया दिवसअखेर श्रीलंकेने ८ बाद ३६३ धावा केल्या. दुसऱ्या दिवशी भारताचा डाव सुरू झाला आणि सुरुवातीलाच मोठा धक्का बसला. यशस्वी जयस्वाल दुसऱ्याच चेंडूवर ० वर बाद झाला. त्यानंतर केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी डाव सावरला. मात्र, पडिक्कलने आपला आक्रमक अंदाज कायम ठेवला..पडिक्कलने अवघ्या ६१ चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. त्यानंतर त्याने संयमाने फलंदाजी करत आपलं शतक पूर्ण केलं. त्याने १२१ चेंडूत १०३ धावां केल्या आणि तो रिटायर्ड आऊट देखील झाला. त्याच्या या खेळीमुळे पहिल्या कसोटीसाठी तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्याच्या शर्यतीत त्याचं नाव आता आणखी पुढे आलं आहे..साई सुदर्शनचा मार्ग अडचणीचा?पडिक्कलच्या या शतकाचा फटका मात्र साई सुदर्शनच्या दावेदारीला बसू शकतो. तिसऱ्या क्रमांकासाठी साई सुदर्शनचं नावही चर्चेत होतं. पण सराव सामन्यात पडिक्कलने अशी दमदार खेळी केल्यामुळे संघ व्यवस्थापनासमोर आता निर्णय घेणं आणखी कठीण होणार आहे..भारताला श्रीलंकेविरुद्ध १५ ऑगस्टपासून गाले येथे पहिली कसोटी खेळायची आहे. त्यामुळे सराव सामन्यात कोण कशी कामगिरी करतो, याकडे संघ व्यवस्थापनाचं लक्ष आहे. पडिक्कलने शतक झळकावून आपली बाजू मजबूत केली आहे, तर आता साई सुदर्शनला अंतिम ११ मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी आणखी चांगली कामगिरी करण्याची गरज भासू शकते. सराव सामन्यातील ही एक खेळी असली, तरी पडिक्कलच्या १०३ धावांमुळे पहिल्या कसोटीसाठी तिसऱ्या क्रमांकाची रेस नक्कीच रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.