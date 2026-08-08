Cricket

Devdutt Padikkal Century: देवदत्त पडीक्कलच्या शतकाने गौतम गंभीरची डोकेदुखी वाढवली! आता प्लेईंग इलेव्हनमध्ये निवडायचे कोणाला?

Devdutt Padikkal Hits a Brilliant Century: देवदत्त पडिक्कलने श्रीलंका क्रिकेट इलेव्हनविरुद्ध १०३ धावांची दमदार खेळी करत तिसऱ्या क्रमांकासाठी आपली दावेदारी मजबूत केली. साई सुदर्शनचं काय?
Devdutt Padikkal Century

Devdutt Padikkal Century

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Devdutt Padikkal Hits a Brilliant Century: श्रीलंका दौऱ्यावर पहिल्या कसोटीपूर्वी भारतीय संघाचा सराव सामना सुरू आहे. तीन दिवसांच्या या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी देवदत्त पडिक्कलने शानदार शतक झळकावत आपली दावेदारी मजबूत केली आहे. पडिक्कलने १०३ धावांची खेळी केली आणि त्यानंतर तो रिटायर्ड आऊट झाला.

पहिल्या दिवशी श्रीलंका क्रिकेट ने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केली. श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी सुरुवातीला भारतीय गोलंदाजांना चांगलंच अडचणीत आणलं. निशान मदुष्का आणि रविंदू रसांथा यांनी ११० धावांची सलामी भागीदारी केली,आणि त्यानंतर भारतीय फिरकीपटूंनी जोरदार पुनरागमन केलं.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Devdutt Padikkal
players
Sri Lanka Cricket
cricket news today
latest cricket news
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com