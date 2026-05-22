IPL 2026 : विराट कोहलीसोबत सलामीला उतरल्यामुळे डावाची उभारणी कशी करावी, याची स्पष्टता मिळाली - देवदत्त पडिक्कल

How Virat Kohli helped Devdutt Padikkal in IPL?आयपीएल २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) संघासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारा फलंदाज देवदत्त पडिक्कलने आपल्या यशाचे श्रेय विराट कोहलीला दिले आहे. 'JioStar'शी बोलताना पडिक्कलने आपल्या आयपीएल पदार्पणातील आठवणी, आरसीबीमध्ये परतल्यानंतर केलेले तांत्रिक बदल आणि युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीबद्दल आपले मत मांडले. .२०२० मध्ये RCBकडून आयपीएल पदार्पण करण्यापूर्वी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खोऱ्याने धावा केल्यामुळे मी पूर्णपणे तयार होतो, असे पडिक्कलने सांगितले. विराट कोहलीसोबत फलंदाजी करण्याच्या अनुभवाबद्दल तो म्हणाला, "विराट कोहली, जो या खेळातील महान खेळाडूंपैकी एक आहे, त्याच्यासोबत फलंदाजी करणे माझ्यासाठी खूप मोठी मदत होती. त्या वयात, त्याला डावाची उभारणी करताना पाहिल्यामुळे मला स्वतःचा डाव कसा उभा करायचा, याची खूप स्पष्टता आणि समज मिळाली. या गोष्टीने माझ्या जडणघडणीत मोठा फरक पडला.".RCBनंतर राजस्थान रॉयल्स आणि लखनौ सुपर जायंट्सकडून खेळताना सलामीऐवजी मध्यक्रमात फलंदाजी करणे आव्हानात्मक होते, असे पडिक्कलने मान्य केले. "तो एक कठीण काळ होता. खूप काही गोष्टी मनात चालू होत्या. पण त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मी मेहनत घेतली आणि प्रगती केली. क्रिकेटपटूच्या प्रवासात चढ-उतार हे येतातच, महत्त्वाचं म्हणजे पुन्हा उभे राहून पुढे चालत राहणे," असे तो म्हणाला..या हंगामात आरसीबीमध्ये परतल्यानंतर पडिक्कलने आपल्या खेळात महत्त्वपूर्ण बदल केले. दिनेश कार्तिक आणि मुख्य प्रशिक्षक अँडी फ्लॉवर यांच्या मदतीने त्याने तंत्रात सुधारणा केली. विशेषतः लाल चेंडूवरून पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये जुळवून घेण्यासाठी त्याने मेहनत घेतली. मानसिकदृष्ट्या अधिक आक्रमक खेळण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला. "माझा जुना टेम्प्लेट सोडून, प्रत्येक चेंडूवर धावा काढण्याच्या मानसिकतेने मी मैदानात उतरलो आणि त्याचे निकाल दिसू लागले," असे त्याने स्पष्ट केले..यावेळी पडिक्कलने युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीचे कौतुक केले. तो म्हणाला, "वैभव जे करतो ते खरोखरच वेगळे आहे. त्याच्या वयात इतकी ताकद आणि स्फोटक फलंदाजी करणे विशेष आहे. तो एक दुर्मिळ टॅलेंट आहे आणि त्याची नक्कल करणे कोणालाही कठीण जाईल." पडिक्कलने स्पष्ट केले की तो इतर खेळाडूंशी तुलना न करता स्वतःच्या कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करतो.