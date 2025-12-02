RCBच्या युवा फलंदाजाने T20 त झळकावले वादळी शतक, कुटल्या १६ चेंडूंत ७६ धावा; द. आफ्रिकेविरुद्ध मिळणार का संधी?

Karnataka’s highest T20 totals in domestic cricket history : भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात चार वर्षानंतर पुन्हा स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या देवदत्त पडिक्कलने ( Devdutt Padikkal ) वादळी खेळी केली. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत कर्नाटक संघाचे प्रतिनिधित्व करताना देवदत्तने तामीळनाडूच्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. त्याने आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर कर्नाटकने ३ बाद २४५ धावांचा डोंगर उभा केला. ही त्यांची SMAT स्पर्धेतील दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. देवदत्त जुलै २०२१ मध्ये भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात शेवटचा खेळला होता. .बी सरथ व कर्णधार मयांक अग्रवाल यांनी संघाल ६९ धावांची सलामी दिली. मयांक १५ चेंडूंत २४ धावा करून माघारी परतला. त्यानंतर शरथ व देवदत्त ही जोडी उभी राहिली. शरथ २३ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारासह ५३ धावांवर बाद झाला. करुण नायर ४ धावांवर तंबूत परतल्यानंतर देवदत्तला स्मरण आरची साथ मिळाली..Ayush Mhatre : सलग २ शतकं, २३२ ची सरासरी अन्...! आयुष टॉपर, अभिषेक शर्मा अव्वल पाचमध्येही नाही; वैभव सूर्यवंशीचं काय?.देवदत्तने ४६ चेंडूंत २२१.७४ च्या स्ट्राईक रेटने नाबाद १०२ धावा केल्या. त्यात १० चौकार व ६ षटकारांचा समावेश होता. स्मरणने २९ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह नाबाद ४६ धावा केल्या आणि देवदत्तसह पाचव्या विकेटसाठी ५६ चेंडूंत ११५ धावांची भागीदारी केली. तामीळनाडूचा टी नटराजन ( ५४) , वरुण ( ४७) व गुरजपनीत ( ४६) हे महागडे गोलंदाज ठरले..प्रत्युत्तरात मैदानावर आलेल्या तामीळनाडूला श्रेयस गोपाळ ( ३-२१) व वैशाक ( २-७) यांनी धक्के दिले. तामीळनाडूचे ६ फलंदाज ९६ धावांवर माघारी परतले होते आणि त्यांना विजयासाठी १४७ धावा हव्या आहेत. प्रविण दुबेने त्यानंतर दोन धक्के देताना तामीळनाडूची अवस्था ८ बाद ९९ अशी दयनीय केली आहे..Shubman Gill : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी-२० मालिकेसाठी संघात परतणार? शुभमन गिलच्या फिटनेसबाबत मोठी अपडेट समोर....देवदत्तने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १११ सामन्यांत ३ शतकं व १९ अर्धशतकांसह ३१०० धावा केल्या आहेत. नाबाद १२४ ही त्याची सर्वोत्तम खेळी आहे. आयपीएलमध्ये त्याने RCB, RR, LSG या संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने आयपीएलच्या ७४ सामन्यांत १ शतक व ११ अर्धशतकांसह १८०६ धावा केल्या आहेत..बंगळुरूने आयपीएल २०२६ साठी रिटेन केलेले खेळाडू - रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जोश हेझलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिक सलाम, अभिनंद शर्मा आणि अभिनंद शर्मा.बंगळुरूने रिलीज केलेले खेळाडू - स्वस्तिक चिकारा, मयंक अगरवाल, टिम सिफर्ट, लियाम लिव्हिंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, आशीर्वाद मुझाराबानी आणि मोहित राठी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.