DEVDUTT PADIKKAL : गौतम गंभीरला 'नकोसा' झालेल्या फलंदाजाची विक्रमी कामगिरी; तरीही मिळणार नाही टीम इंडियात संधी, कारण...

Devdutt Padikkal 600 runs in three Vijay Hazare Trophy seasons: विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत देवदत्त पडिक्कलचे शतक थोडक्यात हुकले. मागील पाच सामन्यांत चार शतक करणारा देवदत्त राजस्थानविरुद्धही शतकाच्या उंबरठ्यावर होता, परंतु कर्नाटकच्या या सलामीवीराला ९१ धावांवर माघारी जावे लागले. पण, त्याच्या ८२ चेंडूंत १२ चौकार व २ षटकारांसह ९१ धावांच्या या खेळीने एक मोठा विक्रम नोंदवला. आता इतके करूनही त्याला टीम इंडियात संधी मिळणे अवघडच आहे. कारण....देवदत्तने विजय हजारे ट्रॉफीच्या या हंगामातील पहिल्या सामन्यात १४७ ( वि. झारखंड), दुसऱ्या सामन्यात १२४ ( वि. केरळ), चौथ्या सामन्यात ११३ ( वि. पुद्दूचेरी) आणि आज १०८ ( वि. त्रिपुरा) आणि पाचव्या सामन्यात १०८ ( वि. त्रिपुरा) धावांची खेळी केली होती. राजस्थानविरुद्धच्या आजच्या सामन्यात कर्णधार मयांक अग्रवाल आणि देवदत्त यांनी पहिल्या विकेटसाठी १८४ धावांची भागीदारी केली. या दोघांच्या दमदार खेळीने कर्नाटकचा पाया मजबूत केला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा कर्नाटकने ३३ षटकांत २ बाद २१० धावा केल्या होत्या. मयांक ९५ धावांवर खेळत होता, तर करुण नायर १४ धावांवर बाद झाला..Vaibhav Suryavanshi चा हूक शॉट अन् उत्तुंग षटकार; आफ्रिकन समालोचकाची रिअॅक्शन व्हायरल, असं तो काय म्हणाला? Video.आणखी एका शतकाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या देवदत्तला २९ व्या षटकात मानव सुथारने त्रिफळाचीत केले. पण, त्याच्या या खेळीने त्याला विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये अव्वल स्थानी विराजमान केले. त्याने आतापर्यंत ६ सामन्यांत ४ शतकांसह ६०५ धावा केल्या आहेत. विजय हजारे ट्रॉफीच्या तीन वेगवेगळ्या पर्वात ६००+ धावा करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी त्याने २०२०-२१ च्या पर्वात ७ सामन्यांत ४ शतकं व ३ अर्धशतकांसह ७३७ धावा केल्या होत्या. त्याआधी २०१९-२० च्या पर्वात ११ सामन्यांत २ शतकं व ५ अर्धशतकांसह ६०९ धावांचा पाऊस पाडला होता..देवदत्तने भारताकडून २ कसोटी व २ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. विजय हजारे ट्रॉफीत सातत्यपूर्ण कामगिरी करूनही त्याच्यासाठी टीम इंडियाच्या वन डे संघाचे दरवाजे उघडलेले नाही. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याची निवड होईल असे त्याच्या चाहत्यांना वाटलेले, परंतु सलामीवीराच्या शर्यतीत रोहित शर्मा, शुभमन गिल व यशस्वी जैस्वाल हे पुढे असल्याने त्याची संधी हुकली. भारत-न्यूझीलंड वन डे मालिका ११ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे..Virat Kohli : न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी विराट कोहलीचा अचंबित करणारा निर्णय; अचानक घेतली सामन्यातून माघार.देवदत्तने ४९ प्रथम श्रेणी सामन्यांत ४१.०१ च्या सरासरीने ३१९९ धावा करताना ७ शतकं व १९ अर्धशतकं झळकावली आहेत. ३८ लिस्ट ए सामन्यांत त्याच्या नावावर १३ शतकं व १२ अर्धशतकांसह २५८५ धावा आहेत, तर ११५ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने ४ शतकं व २१ अर्धशतकांसह ३३६४ धावा केल्या आहेत.