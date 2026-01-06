Cricket

DEVDUTT PADIKKAL : गौतम गंभीरला 'नकोसा' झालेल्या फलंदाजाची विक्रमी कामगिरी; तरीही मिळणार नाही टीम इंडियात संधी, कारण...

Why Devdutt Padikkal not selected for Team India? देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करूनही देवदत्त पडिक्कलला अद्याप टीम इंडियाची दारे उघडलेली नाहीत. विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत ९१ धावांची अप्रतिम खेळी करत पडिक्कलने एक ऐतिहासिक विक्रम आपल्या नावावर केला.
Swadesh Ghanekar
Devdutt Padikkal 600 runs in three Vijay Hazare Trophy seasons: विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत देवदत्त पडिक्कलचे शतक थोडक्यात हुकले. मागील पाच सामन्यांत चार शतक करणारा देवदत्त राजस्थानविरुद्धही शतकाच्या उंबरठ्यावर होता, परंतु कर्नाटकच्या या सलामीवीराला ९१ धावांवर माघारी जावे लागले. पण, त्याच्या ८२ चेंडूंत १२ चौकार व २ षटकारांसह ९१ धावांच्या या खेळीने एक मोठा विक्रम नोंदवला. आता इतके करूनही त्याला टीम इंडियात संधी मिळणे अवघडच आहे. कारण...

