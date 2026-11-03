IND vs NZ 1st ODI: मोठा धक्का! सराव सत्रात दोन खेळाडूंमध्ये जोरदार धडक... मैदानावरून थेट हॉस्पिटलमध्ये; पहिल्या वन डेतून माघार

New Zealand injury update ahead of India ODI series: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातल्या वन डे मालिकेला सुरुवात होण्यापूर्वी माशी शिंकली... पहिल्या वन डे सामन्याच्या पूर्वसंध्येला सराव सत्रात क्षेत्ररक्षण करताना दोन खेळाडूंची जोरदार धडक झाली आणि त्यांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. कर्णधारालाही त्यांच्या दुखापतीबाबत पूर्ण माहिती नसल्याने पहिल्या सामन्यात या खेळाडूंचे खेळणे अवघडच दिसतेय. .नेमकं काय घडलं?न्यूझीलंडच्या सराव सत्रादरम्यान मॅट हेन्रीसोबत झालेल्या धडकेत डोक्याला दुखापत झाल्यामुळे डेव्हॉन कॉनवे भारताविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यातून बाहेर झाला आहे. ही घटना मंगळवारी ईडन पार्कवर घडली, जेव्हा झेल घेण्याचा प्रयत्न करताना दोन्ही खेळाडूंची धडक झाली. दोघांनाही तात्काळ वैद्यकीय मदत देण्यात आली आणि त्यांच्या डोक्याच्या दुखापतीची तपासणी करण्यात आली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st ODI: ऋतुराज गायकवाड OUT! शुभमन गिलने Playing XIचे दिले संकेत; अक्षर पटेल- लोकेश राहुल यांच्याबाबत होणार टॉस, नेमकी असा असेल संघ?.हेन्रीच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवले जात असताना, कॉनवेला पुढील तपासणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्याला डोक्याला दुखापत झाल्याचे निदान झाले. कर्णधार मिचल सँटनरच्या म्हणण्यानुसार, कॉनवे थेट रुग्णालयात गेला, परंतु दोघांच्याही प्रकृतीबद्दल त्याला खात्री नाही..न्यूझीलंडचा सलामीवीर कोण?कॉनवेच्या माघारीमुळे पहिल्या वन डे सामन्यात टीम सेइफर्ट हा सलामीला येईल, असे सँटनरने आधीच स्पष्ट केले. यष्टिरक्षक-फलंदाजाने पाचव्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारताविरुद्ध ९० हून अधिक धावांची खेळी केली होती. त्याला रचीन रवींद्रच्या जागी वन डे संघात सहभागी करून घेण्यात आले आहे. रचीन व मार्क चॅपमन यांना दुखापतीमुळे वन डे मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे. त्यांच्या जागी सेइफर्ट व हेन्री निकोल्स यांचा पहिल्या तीन वन डे सामन्यांसाठीच्या संघात समावेश केला गेला आहे. तर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट चौथ्या व पाचव्या वन डे साठी संघात असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.