Dhanashree Verma: युझवेंद्र चहलच्या 'Sugar Daddy' टी शर्टवर धनश्रीची जोरदार टीका; म्हणाली, मी कोर्टात रडले आणि तो...

धनश्री वर्माने अखेर चहलसोबतच्या घटस्फोटाबद्दल मौन सोडले आणि 'Sugar Daddy' टी-शर्टवर टीका केली.चहलने सांगितले की तो टी-शर्ट एक "संदेश" देण्यासाठी घातला होता.धनश्रीने प्रतिक्रीया देताना म्हटले – "भाई, WhatsApp कर देता, टी-शर्ट क्यू पहना है?".Dhanashree Verma slams Yuzvendra Chahal Sugar Daddy tshirt : अभिनेत्री, कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा हिने अखेर भारतीय क्रिकेटपटू युझवेंद्र चहल याच्यासोबत झालेल्या घटस्फोटावर मौन सोडले आहे. मार्च महिन्यात या दोघांचा घटस्फोट झाला आणि त्यावेळी न्यायालयात चहल 'Be Your Own Sugar Daddy' असा मजकूर लिहिलेला टी शर्ट घालून आला होता. त्यावरून धनश्रीने जोरदार टीका केली आहे. .चहलने शेवटच्या दिवशी काळे टीशर्ट घातले होते. नंतर एका पॉडकास्टमध्ये, त्याने सांगितले की,'काहीतरी घडल्यानंतर' त्याला त्या टीशर्टद्वारे 'संदेश पाठवायचा' होता. आता, धनश्रीने इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या माजी पतीला टोमणे मारत म्हटले की, त्याने तो टी शर्टचा स्टंट करण्याऐवजी तिला व्हॉट्सअॅपवर मेसेज करायला हवा होता. तिने असेही म्हटले की, या संपूर्ण घटनेसाठी लोकं तिला दोष देतील, हे तिला माहित होते.."मला माहिती आहे की लोक मला दोष देतील," असे धनश्री म्हणाली. "मला हे टी-शर्ट स्टंट होण्यापूर्वीच, आम्हाला सर्वांना माहिती होते की लोक यासाठी मला दोष देतील. भाई, व्हॉट्सअॅप कर देता. टी-शर्ट क्यू पहना है?", असे तिने विचारले. घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी धनश्री आणि चहल अनेक महिने वेगळे राहत होते..धनश्रीने खुलासा केला की, घटस्फोटाचा अंतिम निकाल येण्यापूर्वीच ती रडली होती. "मला अजूनही आठवतंय जेव्हा मी तिथे उभी होते आणि निकाल येणार होता. आम्ही मानसिकदृष्ट्या खूप तयार असलो तरी, मी खूप भावनिक झाले होते. मी सर्वांसमोर रडू लागले. त्यावेळी मला काय वाटत होते ते मी व्यक्तही करू शकत नव्हते. मला फक्त आठवतंय की मी फक्त रडत राहिले. अर्थात! ते सर्व घडले आणि तो (चहल) आधी बाहेर पडला," असे धनश्री म्हणाली.."तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतात. मी माझ्या जोडीदारासाठी कितीवेळा खंबीरपणए उभी राहिली, हे मला माहित आहे आणि प्रत्येकाने ते पाहिले आहे. कदाचित त्यामुळेच माझ्या भावनांना वाट मोकळी करावीशी वाटली. त्या विशिष्ट दिवशी तुम्ही कसे वागता ते एक व्यक्ती म्हणून तुमचे प्रतिबिंब असते." .FAQs प्र.१ : धनश्री वर्माने युझवेंद्र चहलवर का टीका केली?➡️ कारण चहलने घटस्फोटाच्या सुनावणीच्या दिवशी वादग्रस्त "Be Your Own Sugar Daddy" टी-शर्ट घालून कोर्टात प्रवेश केला.प्र.२ : चहलने टी-शर्ट का घातला होता?➡️ चहलच्या म्हणण्यानुसार, तो टी-शर्ट घालण्यामागे एक "संदेश पाठवण्याचा" उद्देश होता.प्र.३ : धनश्रीने त्या टी-शर्टवर काय प्रतिक्रिया दिली?➡️ तिने म्हटले, "भाई, WhatsApp कर देता, टी-शर्ट क्यू पहना है?", म्हणजेच हा प्रकार अनावश्यक होता.प्र.४ : कोर्टातील निकालापूर्वी धनश्री कशी झाली होती?➡️ ती भावनिक झाली आणि सर्वांसमोर रडली.प्र.५ : घटस्फोटापूर्वी दोघांचे नाते कसे होते?➡️ घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी धनश्री आणि चहल अनेक महिने वेगळे राहत होते.प्र.६ : धनश्रीने आपल्या नातेसंबंधाबद्दल काय सांगितले?➡️ ती म्हणाली, मी जोडीदारासाठी नेहमी खंबीरपणे उभी राहिले, पण त्या दिवशी माझ्या भावना दाबून ठेवल्या नाहीत.