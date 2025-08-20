Cricket

Dhanashree Verma: युझवेंद्र चहलच्या 'Sugar Daddy' टी शर्टवर धनश्रीची जोरदार टीका; म्हणाली, मी कोर्टात रडले आणि तो...

Dhanashree Verma emotional statement: भारतीय क्रिकेटपटू युझवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांचा घटस्फोट सध्या चर्चेत आहे. मार्च महिन्यातील कोर्टातील सुनावणीदरम्यान चहलने घातलेल्या ‘Sugar Daddy’ टी-शर्टवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या वादग्रस्त टी-शर्टबद्दल धनश्रीने अखेर भाष्य केले असून तिने चहलवर जोरदार टीका केली आहे.
Summary

  • धनश्री वर्माने अखेर चहलसोबतच्या घटस्फोटाबद्दल मौन सोडले आणि ‘Sugar Daddy’ टी-शर्टवर टीका केली.

  • चहलने सांगितले की तो टी-शर्ट एक “संदेश” देण्यासाठी घातला होता.

  • धनश्रीने प्रतिक्रीया देताना म्हटले – “भाई, WhatsApp कर देता, टी-शर्ट क्यू पहना है?”

Dhanashree Verma slams Yuzvendra Chahal Sugar Daddy tshirt : अभिनेत्री, कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा हिने अखेर भारतीय क्रिकेटपटू युझवेंद्र चहल याच्यासोबत झालेल्या घटस्फोटावर मौन सोडले आहे. मार्च महिन्यात या दोघांचा घटस्फोट झाला आणि त्यावेळी न्यायालयात चहल ‘Be Your Own Sugar Daddy’ असा मजकूर लिहिलेला टी शर्ट घालून आला होता. त्यावरून धनश्रीने जोरदार टीका केली आहे.

