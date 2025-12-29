Vijay Hazare Trophy: १५ चौकार, ८ षटकार अन् दीडशतक... ध्रुव जुरेलची विस्फोटक खेळी, रिकू सिंगनेही साथ देत ठोकली फिफ्टी

विजय हजार ट्रॉफीच्या तिसऱ्या फेरीत ध्रुव जुरेलने विस्फोटक खेळी करत १६० धावा केल्या.रिंकु सिंगने ६३ धावा करत जुरेलला चांगली साथ दिली. उत्तर प्रदेशने बडोद्याविरुद्ध ५४ धावांनी विजय मिळवला. .विजय हजार ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा सध्या सुरू आहे. या स्पर्धेत आत्तापर्यंत अनेक रोमांचक सामने पाहायला मिळाले आहेत. या स्पर्धेतील तिसरी फेरी सोमवारी (२९ डिसेंबर) पार पडली. या फेरीत उत्तर प्रदेश संघासाठी २४ वर्षीय ध्रुव जुरेल आणि रिंकु सिंगने मैदान गाजवले आहे. हे दोघेही या स्पर्धेत तुफान फॉर्ममध्ये खेळताना दिसत आहेत. तिसऱ्या फेरीत त्यांनी उत्तर प्रदेशकडून बडोद्याविरुद्ध खेळताना आक्रमक फलंदाजी केली. जुरेलने (Dhruv Jurel) दीडशतक केले, तर रिंकूनेही अर्धशतक झळकावलं. त्यामुळे उत्तर प्रदेशने हा सामना ५४ धावांनी जिंकला आहे..Vijay Hazare Trophy: पृथ्वी शॉ आक्रमक मूडमध्ये... वादळी खेळीसह महाराष्ट्राच्या विजय पक्का केला, ऋतुराज गायकवाडही बरसला.राजकोटमधील सानोसारा क्रिकेट मैदानात झालेल्या या सामन्यात उत्तर प्रदेश प्रथम फलंदाजीसाठी उतरले. उत्तर प्रदेशकडून अभिषेक गोस्वामी आणि आर्यन जुयाल यांनी ७७ धावांची भागीदारी करत सुरुवात चांगली केली होती. पण चांगल्या सुरुवातीनंतर दोघेही बाद झाले. अभिषेक गोस्वामीने ५१ धावा केल्या, तर आर्यनने २६ धावा केल्या. प्रियम गर्गही ३ धावांवर माघारी परतला. मात्र त्यानंतर ध्रुव जुरेलला कर्णधार रिंकु सिंगची (Rinku Singh) साथ मिळाली. जुरेल एका बाजूने आक्रमक खेळत असताना रिंकु त्याला चांगली साथ देत होता. दोघांनी अर्धशतकं पूर्ण केली. अर्धशतकानंतर रिंकु ३९ व्या षटकात बाद झाला. त्याने ६७ चेंडूत २ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६३ धावा केल्या. रिंकु आणि जुरेल यांच्यात १३१ धावांची भागीदारी झाली. .रिंकूनंतर समीर रिझवीही ११ धावांवर माघारी परतला. पण प्रशांत वीरने जुरेलची तोलामोलाची साथ दिली. जुरेलने नंतर त्याच्या गिअर बदलत चौकार - षटकारांची बरसात केली. जुरेलने ७८ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. हे त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमधील पहिलेच शतक ठरले. पण शतकानंतरही तो थांबला नाही. त्याने त्यानंतरही त्याचा आक्रमक खेळ सुरू ठेवला. त्याने ९७ चेंडूतच दीडशतक पूर्ण केले. त्याने प्रशांतसोबत १२२ धावांची भागीदारी केली. प्रशांत शेवटच्या षटकात २३ चेंडूत ३५ धावा करून बाद झाला. विपराज निगमही शून्यावर परतला. पण जुरेल शेवटपर्यंत नाबाद राहिला. त्याने १०१ चेंडूत १५ चौकार आणि ८ षटकारांसह १६० धावांची नाबाद खेळी केली. त्यामुळे उत्तर प्रदेशने ५० षटकात ७ बाद ३६९ धावा केल्या.बडोद्याकडून राज लिंबानीने ४ विकेट्स घेतल्या. आर्यन चावडाने २ विकेट्स, तर रसिख सलामने १ विकेट घेतली..Virat Kohli नवीन वर्षातही खेळणार विजय हजारे ट्रॉफीतील सामना, पण कधी आणि कोणाविरुद्ध? जाणून घ्या.त्यानंतर बडोद्याचा संघ ५० षटकात ३१५ धावांवर सर्वबाद झाला. बडोद्याकडून कर्णधार कृणाल पांड्याने ७७ चेंडूत १० चौकार आणि २ षटकारांसह ८२ धावांची खेळी केली. तसेच शाश्वत रावतने ६९ चेंडूत ६० धावा केल्या. विष्णू सोळंकीने ४३ आणि अजित शेठने ४६ धावांची खेळी केली. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. विष्णू सोळंकी आणि कृणाल पांड्या यांच्यात ९५ धावांची मोठी भागीदारीही झाली. पण त्यांना संघाला विजयापर्यंत पोहचवता आला नाही.उत्तर प्रदेशकडून झिशान अन्सारीने ३ विकेट्स घेतल्या. समीर रिझवी आणि विपराज निगम यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच कुणाल त्यागी, रिंकु सिंग आणि प्रशांत वीर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.