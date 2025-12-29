Cricket

Vijay Hazare Trophy: १५ चौकार, ८ षटकार अन् दीडशतक... ध्रुव जुरेलची विस्फोटक खेळी, रिकू सिंगनेही साथ देत ठोकली फिफ्टी

राजकोटमध्ये झालेल्या विजय हजार ट्रॉफीच्या सामन्यात ध्रुव जुरेलने १५ चौकार आणि ८ षटकारांसह दीडशतकी खेळी केली. रिंकु सिंगने ६३ धावा करत जुरेलला चांगली साथ दिली.
  • विजय हजार ट्रॉफीच्या तिसऱ्या फेरीत ध्रुव जुरेलने विस्फोटक खेळी करत १६० धावा केल्या.

  • रिंकु सिंगने ६३ धावा करत जुरेलला चांगली साथ दिली.

  • उत्तर प्रदेशने बडोद्याविरुद्ध ५४ धावांनी विजय मिळवला.

