The Emotional Story Behind Dhruv Jurel's Salute Celebration: भारतीय क्रिकेटपटू ध्रुव जुरेल मैदानावर एखादी मोठी कामगिरी केल्यानंतर अनेकदा वडिलांकडे पाहून त्यांना सॅल्यूट करतो. त्याच्या या कृतीमागे एक खास कारण आहे. ध्रुवचे वडील नेमचंद जुरेल यांनी 1999 मध्ये झालेल्या कारगिल युद्धात भारतीय सैन्यातून देशासाठी लढा दिला होता. वडिलांच्या याच कामगिरीचा अभिमान ध्रुवला असून, मैदानावर सॅल्यूट करून तो त्यांच्याबद्दलचा आदर व्यक्त करतो..1999 मध्ये कारगिल युद्ध सुरू होण्यापूर्वी नेमचंद यांनी आपल्या पत्नीला एक पत्र लिहिलं होतं. युद्धात काही झालं आणि आपण परत आलो नाही, तर कुटुंबाला पैशांची अडचण येऊ नये, यासाठी त्यांनी या पत्रात आपल्या बचतीची आणि फिक्स्ड डिपॉझिटची माहिती दिली होती. गरज पडल्यास या पैशांचा योग्य वापर कसा करायचा, हेदेखील त्यांनी पत्नीला सांगितलं होतं. नेमचंद हे भारतीय सैन्याच्या 8व्या जाट रेजिमेंटमध्ये होते. त्यांनी कारगिल युद्धात भाग घेतला होता. 2008 मध्ये त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. मात्र, कारगिल युद्धातील आठवणी आजही त्यांच्या मनात कायम आहेत..Surya Kumar Yadav : सूर्या तळपणार, मुंबईची ताकद वाढणार! IPL 2024 च्या हंगामापूर्वी स्कायने दिली आनंदाची बातमी .कारगिल युद्ध संपल्यानंतर त्यांच्या रेजिमेंटने डोंगरावरून खाली उतरणाऱ्या पहिल्या तुकडीचा मान मिळवला होता. याबद्दल आठवण सांगताना नेमचंद म्हणाले की, त्यांनी कारगिल युद्धात पूर्ण ताकदीने लढा दिला होता. 26 जुलै हा दिवस विजय दिवस म्हणून जाहीर करण्यात आला आणि 27 जुलैला त्यांची रेजिमेंट डोंगरावरून खाली आली होती. युद्धाच्या वेळी ध्रुवचा जन्मही झाला नव्हता. मात्र, त्याची बहीण त्यावेळी कुटुंबात होती. सीमेवर देशासाठी लढणाऱ्या वडिलांची काळजी आणि त्यांच्याबद्दलची चिंता कुटुंबाने अनुभवली होती..आज नेमचंद यांना मुलाला भारतीय संघाकडून खेळताना पाहण्याचा अभिमान वाटतो. ध्रुव लहानपणी अभ्यासात हुशार होता. मात्र, क्रिकेटमध्ये त्याची आवड वाढल्यानंतर त्याचं लक्ष खेळाकडे अधिक गेलं. त्यामुळे अभ्यास मागे पडला होता. दहावीची परीक्षा त्याने कशीबशी पास केली होती, असं नेमचंद यांनी सांगितलं. मात्र, ध्रुवच्या क्रिकेटच्या स्वप्नांमध्ये त्यांनी कधीही अडथळा आणला नाही. त्याला बॅट, क्रिकेटचे शूज किंवा इतर साहित्य हवं असेल, तर त्यासाठी त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही..ध्रुवच्या क्रिकेट कारकिर्दीमुळे नेमचंद यांनाही पहिल्यांदाच परदेशात जाण्याची संधी मिळाली. पत्नीसमवेत ते मुलाचा सामना पाहण्यासाठी परदेशात गेले आहेत. ध्रुवने स्वतः वडिलांना तिथे येण्यास सांगितलं होतं. मालिकेनंतर कुठे फिरायला जायचं, हे ध्रुवच ठरवेल, असंही नेमचंद यांनी सांगितलं..ध्रुवच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाच्या वेळीही एक वेगळी गोष्ट घडली होती. मुलाने सामना पाहण्यासाठी बोलावलं होतं, पण त्यावेळी नेमचंद वृंदावनमध्ये बांके बिहारींच्या दर्शनासाठी गेले होते. त्यामुळे त्यांनी ध्रुवच्या पदार्पणाचा सामना पाहण्यासाठी जाणं टाळलं. नेमचंद हे ठाकूरजींचे भक्त असल्याचं त्यांनी सांगितलं..IPL 2027 Cricket News: दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली! 'दादा' कर्णधाराच्या Video ने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली.नेमचंद फार बोलणारे नसले, तरी मुलाच्या प्रत्येक यशाचा त्यांना आनंद आहे. एकेकाळी कारगिलच्या डोंगरांवर देशासाठी लढणारे वडील आज आपल्या मुलाला क्रिकेटच्या मैदानावर भारताचं प्रतिनिधित्व करताना पाहत आहेत. त्यामुळेच ध्रुव प्रत्येक मोठ्या कामगिरीनंतर वडिलांकडे पाहून सॅल्यूट करतो, तेव्हा त्यामागे केवळ आनंद नसतो, तर वडिलांच्या देशसेवेबद्दलचा आदर आणि अभिमानही असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.