Ranji Trophy 2025: शतकवीर ध्रुवने सावरला विदर्भाचा डाव; ओडिशाविरुद्ध ३ बाद ६ वरून पहिल्या दिवसाअखेर ५ बाद २३४ धावा

नागपूर : हवेत असलेला गारवा, खेळपट्टीवर असलेले गवत पाहून नाणेफेक जिंकल्यावर कुणीही कर्णधार प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारणार हे अपेक्षीतच असते. मात्र, नाणेफेकीचा कौल मिळाल्यानंतर परिस्थितीचा अचूक फायदाही घेणे आवश्यक असते..विदर्भ क्रिकेट संघटनेच्या जामठा स्टेडियमवर अशाच स्थितीचा पाहुण्या ओडिशाने फायदा घेतला आणि विदर्भाला अडचणीत आणले होते. मात्र, व्यावसायीक खेळाडू म्हणून खेळणाऱ्या ध्रुव शोरेने प्रचंड संयम दाखवत शतक झळकविले आणि यजमान संघाला अडचणीतून बाहेर काढले..राजेश मोहंती आणि तापस दास यांच्या गोलंदाजीपुढे विदर्भाची ६ बाद ३ अशी बिकट अवस्था झाली होती. अमन मोखाडे, अथर्व तायडे या दोन्ही सलामीवीरांना मोहंती व दासच्या कधी आत तर कधी बाहेर जाणाऱ्या चेंडूचा सामना करणे अशक्य झाले होते. तायडे तब्बल १८ चेंडू खेळल्यानंतर एक धाव घेतली. मात्र, मोहंतीच्या आतमध्ये आलेल्या चेंडूला खेळताना त्याचा उडालेला झेल स्लीपमध्ये पटनायकने शिताफीने पकडला. मोखाडेला तर मोहंतीच्या चेंडूचा अंदाज आला नाही. मोखाडे बाद झाल्यावर परिस्थिती पाहता प्रमुख खेळाडूंची विकेट राखून ठेवण्यासाठी विदर्भाने पार्थ रेखडेला फलंदाजीत बढती दिली. मात्र, तो सुद्धा फार काळ टिकू शकला नाही..तीन फलंदाज बाद झाल्यावर ध्रुव शोरे आणि रविकुमार समर्थ ही व्यावसायीक जोडी एकत्र आली. दोघांनाही सुरुवातीला धावा करणे कठीण जात होते. मात्र, दोघांनी प्रचंड संयम दाखविला व हळूहळू धावांची भर घातली. जवळपास ३५ षटकापर्यंत चेंडू चांगलाच स्विंग होत होता. त्यामुळे धावांचा वेग प्रती षटकामागे दोनच्या खालीच होता..उपाहारानंतर खेळपट्टी फलंदाजीसाठी बऱ्यापैकी पोषक झाली. त्यामुळे धावांचा वेगही वाढला. समर्थचे अर्धशतक अवघ्या एका धावेने हुकले. जमाला मोहपात्राने त्याला पायचीत केले. मात्र, त्यापूर्वी त्याने शोरेसोबत चौथ्या गड्यासाठी १४१ धावांची भागीदारी केली. दरम्यान चहापानानंतर शोरेने आपले शतक साजरे केले. कारकिर्दीतील त्याचे एकूण २० वे शतक होय. .दिवसाअखेर १२८ धावांवर नाबाद राहताना त्याने २५० चेंडूचा सामना केला व १० चौकार मारले. त्याने एक षटकारही ठोकला. त्याने यश राठोडसोबत पाचव्या गड्यासाठी ८३ धावा जोडून विदर्भाला दोनशे धावांचा पल्ला गाठून दिला. आता शोरेसोबत कर्णधार अक्षय वाडकर खेळपट्टीवर आहे..विदर्भ संघात तीन बदलतमिळनाडूविरुद्ध खेळलेल्या संघात विदर्भाने तीन बदल केले. सत्यम भोयरच्या जागेवर अथर्व तायडेला पुन्हा स्थान देण्यात आले. यश कदम व गौरव फारदेला पदार्पणाची संधी देताना ललित यादव व अक्षय कर्णेवार यांनी विश्रांती देण्यात आली..ऑस्ट्रेलियन पंच मैदानावरया सामन्यात तमिळनाडूचे के. मदनगोपाल हे मैदानावरील एक पंच असून त्यांच्यासोबत ऑस्ट्रेलियाचे ४९ वर्षीय डोनावन कोच हे दुसरे पंच जबाबदारी सांभाळत आहेत. बीसीसीआयच्या अम्पायर एक्स्चेंज कार्यक्रमांतर्गत ते रणजी स्पर्धेत पंच म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेले डोनावन हे प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटू आहेत..Ranji Trophy 2025: पावसाच्या व्यत्ययात मुंबई संघाची कसरत; छत्तीसगडविरुद्ध पहिल्या डावात आघाडीसाठी आता चार विकेटची गरज.संक्षिप्त धावफलकविदर्भ पहिला डाव ९० षटकांत ५ बाद २३४ (अथर्व तायडे ०१, अमन मोखाडे ००, पार्थ रेखडे ०२, ध्रुव शोरे खेळत आहे १२८, आर. समर्थ ४९, १४४ चेंडू, ३ चौकार, यश राठोड ३८, ८६ चेंडू, ४ चौकार, राजेश मोहंती २-३४, तापस दास २-२९, जमला मोहपात्रा १-४४)..