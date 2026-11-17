Dilip Vengsarkar Demands ICC Action Against India U19 Players: भारतीय अंडर-१९ संघाने पाकिस्तानला फायनलमध्ये हरवून स्पर्धा आपल्या नावावर केली, मात्र आता विजयी भारतीय संघावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी भारतीय संघाच्या माजी खेळाडूने केली आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामन्यात एक मोठा वाददेखील समोर आला होता. झालं असं की, भारताने स्पर्धा जिंकल्यानंतर विजयी जल्लोष केला होता. त्यावरून क्रिकेट विश्वात नवा वाद सुरू झाला आहे..या सर्व घटनांनंतर आता भारतीय संघाचे माजी कर्णधार आणि चीफ सिलेक्टर राहिलेले दिलीप वेंगसरकर आपल्या एका विधानामुळे सध्या चर्चेत आहेत. झालं असं की, भारतीय संघाने विजयानंतर मैदानावर जो जल्लोष केला होता, तो वेंगसरकर यांना आवडलेला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच भारतीय संघाच्या खेळाडूंवर अशा वागण्यामुळे त्यांनी टीकादेखील केली आहे. या विषयावर बोलताना वेंगसरकर म्हणाले की, "हा जो जल्लोष होता, तो मला फारसा आवडलेला नाही. कारण असं वागणं हे खेळभावनेच्या विरोधात आहे." पुढे ते म्हणाले की, अशा वागण्यामुळे युवा खेळाडूंवर चुकीचा परिणाम होईल..BCCI New Plan: IPL साठी ३ महिन्यांची विंडो, ९४ सामने... राऊंड रॉबिन फॉरमॅट! जय शाह ICC चेअरमनपदी पुन्हा बसले अन्....भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात शनिवारी अंडर-१९ आशिया कपचा अंतिम सामना खेळवला गेला. या सामन्यात भारतीय संघासमोर ३३८ धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. एक वेळ अशी आली होती की, भारतीय संघ हा सामना जिंकेल की नाही, असं वाटत होतं. परंतु शेवटच्या चेंडूवर भारताला ३ धावांची गरज असताना मोहित उलवयाने जोरदार चौकार मारत भारतीय संघाला विजय मिळवून दिला..विजय मिळताच भारतीय संघाने जल्लोष सुरू केला. यावेळी पाकिस्तानच्या खेळाडूंकडे पाहून हातवारे करण्यात आले, तसेच त्यांच्या अगदी जवळ जाऊन भारतीय खेळाडूंनी आपल्या विजयाचा जल्लोष केला. यावेळी अपशब्द वापरल्याचंही सांगितलं जात आहे. यामुळेच आता नवा वाद सुरू झाला होता. तसेच आता वेंगसरकर यांनीदेखील यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे..India Test Squad vs NZ: भारताच्या कसोटी संघात महत्त्वाचा बदल! कुलदीप यादव OUT, वन डे गाजवणारा गोलंदाज IN; पण, नेमकं काय घडलं?.पुढे बोलताना ते म्हणाले की, भारत-पाकिस्तान सामना हा कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमधील असल्यामुळे भावना अनावर होतात, हे मी समजू शकतो. मात्र, जेव्हा तुम्ही चुकीचं वागता, तेव्हा ते योग्य ठरवता येत नाही. येणारे खेळाडू तुमच्याकडून भरपूर काही शिकत असतात. त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यासमोर चुकीचं उदाहरण ठेवता कामा नये, असं वेंगसरकर म्हणाले. त्यांनी आयसीसी म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आणि मॅच रेफरीकडे अशा वागण्याबद्दल खेळाडूंना काहीतरी संदेश द्यावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच शिस्त कायम राहावी यासाठी मजबूत आचारसंहिता आवश्यक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.