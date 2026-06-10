Viral Video : फुल टाईट बेन स्टोक्स, २५ पौंडचे डबल रम अन् VIP टेबल्सवरून हाणामारी: नाईटक्लबमध्ये नेमके काय घडले?

What happened at the London nightclub involving Ben Stokes? इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सचा नाइटक्लबमधील हाणामारीचा Video समोर आला आहे. इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने ( ECB) अद्याप या प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी स्टोक्सला कसोटी संघाचे कर्णधारपद सोडावे लागेल किंवा त्याला थेट निवृत्तीच घ्यावी लागेल, असे वृत्त इंग्लिश मीडियाने प्रसिद्ध केले आहे. दरम्यान, त्या दिवशी नाइटक्लबमध्ये नेमके काय घडले?.न्यूझीलंडविरुद्ध लॉर्ड्स कसोटी जिंकल्यानंतर स्टोक्स आणि वेगवान गोलंदाज Gus Atkinson यांनी सहकाऱ्यांसह लंडनमध्ये जल्लोष केला. मात्र हा उत्सव नंतर चेल्सीमधील एका प्रसिद्ध नाइटक्लबमध्ये झालेल्या गोंधळामुळे वादग्रस्त ठरला आहे. स्टोक्स रविवारी रात्री लंडनमधील ‘व्हाइट हॉर्स’ पबमध्ये उपस्थित होता. तेथे त्याने अनेक डबल रम-अँड-कोक पेये मागवल्याचे सांगितले जाते. काही कर्मचाऱ्यांनी तो आधीच थोडा मद्यधुंद असल्याचे नमूद केले..ब्रेकिंग : भारतीय संघाला मोठा धक्का, फिट झालेल्या हार्दिक पांड्याची माघार; BCCI ने त्याला खेळण्यापासून रोखले, नेमकं काय घडलं? .त्यानंतर रात्री उशिरा तो आणि अॅटकिन्सन चेल्सीतील ‘रेक्स रूम्स’ या नाइटक्लबमध्ये गेले, जिथे इंग्लंडच्या रग्बी संघातील काही खेळाडूही उपस्थित होते. याच क्लबमध्ये VIP विभागातील टेबलांवरून वाद निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. या वादात सामील झालेल्या एका रग्बीपटूने अॅटकिन्सनला मारण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तो ठोसा ECBच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्याला बसला. जखमी सुरक्षा कर्मचाऱ्याला टाके घालावे लागल्याचे वृत्त आहे. या घटनेनंतर काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. .मात्र स्टोक्स आणि अॅटकिन्सन यांनी भांडण सुरू केले नव्हते, असा दावा विविध अहवालांमध्ये करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे ईसीबीने चौकशी सुरू केली असून संघाच्या शिस्तभंग नियमांचे उल्लंघन झाले का, याचा तपास केला जात आहे. स्टोक्स आणि अॅटकिन्सन यांनी संघाच्या मध्यरात्रीच्या कर्फ्यूचे उल्लंघन केल्याचाही आरोप आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या पुढील कसोटीसाठी त्यांच्या निवडीवर परिणाम होऊ शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.