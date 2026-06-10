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Viral Video : फुल टाईट बेन स्टोक्स, २५ पौंडचे डबल रम अन् VIP टेबल्सवरून हाणामारी: नाईटक्लबमध्ये नेमके काय घडले?

Ben Stokes nightclub controversy explained: इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्स पुन्हा एकदा मैदानाबाहेरील कारणामुळे चर्चेत आला आहे. लंडनमधील एका प्रसिद्ध नाइटक्लबमध्ये घडलेल्या कथित वादानंतर त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून या प्रकरणाची चौकशी इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) करत आहे.
Ben Stokes nightclub controversy explained

Ben Stokes nightclub controversy explained

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

What happened at the London nightclub involving Ben Stokes? इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार बेन स्टोक्सचा नाइटक्लबमधील हाणामारीचा Video समोर आला आहे. इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने ( ECB) अद्याप या प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी स्टोक्सला कसोटी संघाचे कर्णधारपद सोडावे लागेल किंवा त्याला थेट निवृत्तीच घ्यावी लागेल, असे वृत्त इंग्लिश मीडियाने प्रसिद्ध केले आहे. दरम्यान, त्या दिवशी नाइटक्लबमध्ये नेमके काय घडले?

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