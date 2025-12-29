Cricket

Cricketer Retirement: दिग्गज अष्टपैलूची ३५ व्या वर्षी निवृत्तीची घोषणा, दोन वर्षांपूर्वी खेळलाय शेवटचा कसोटी सामना

Doug Bracewell Retires: न्यूझीलंडचा अष्टपैलू डग ब्रेसवेलने ३५ व्या वर्षी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्याने न्यूझीलंडसाठी तिन्ही प्रकारात क्रिकेट खेळले आहे.
Doug Bracewell announces retirement

Doug Bracewell announces retirement

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • न्यूझीलंडचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू डग ब्रेसवेलने ३५ व्या वर्षी सर्वप्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे.

  • १८ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने २८ कसोटी, २१ वनडे आणि २० टी२० सामने खेळले.

  • त्याच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनीही न्यूझीलंडसाठी क्रिकेट खेळले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
international cricket
New Zealand Cricketer
cricket news today
New Zealand Cricket Team

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com