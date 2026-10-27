IND A vs NZ A Live: न्यूझीलंडच्या फलंदाजांचा रडीचा डाव, अचानक मैदान सोडले! भारताला विजयासाठी एकच विकेट हवी होती, १७ षटकं शिल्लक होती... नेमकं काय घडलं?

India A vs New Zealand A unofficial Test bad light drama : भारत अ आणि न्यूझीलंड अ यांच्यातल्या सामन्यात नाट्यमय घडामोड पाहायला मिळाली. पहिला डाव ११३ धावांवर गडगडल्यानंतरही भारतीय संघाने दमदार पुनरागमन केले. न्यूझीलंडला त्यांनी गुडघे टेकायला भाग पाडले होते. पण, सलामीवीर कर्टीस हिफी नाबाद ९० धावांसह मैदानावर उभा राहिला... चौथ्या दिवसाची १७ षटकं शिल्लक असताना भारताला विजयासाठी केवळ एक विकेट घ्यायची होती. पण,हिफी व जेडन लेनॉक्स यांनी अचानक मैदान सोडण्याचा निर्णय घेतला.. भारतीय खेळाडू गोंधळले अन् अम्पायरला जाब विचारू लागले. भारताचा विजय निश्चित असताना किवी फलंदाजांच्या या कृतीने सारेच चक्रावले....भारताचा पहिला डाव ११३ धावांवर गुंडाळणाऱ्या न्यूझीलंडन ३१७ धावा करून २०४ धावांची आघाडी घेतली. पण, दुसऱ्या डावात भारताकडून पलटवार होईल, याची कल्पनाही त्यांनी केली नसावी. यशस्वी जैस्वाल ( ५) व लोकेश राहुल ( ४) हे दुसऱ्या डावातही अपयशी ठऱले असले तरी देवदत्त पडिक्कलने एकहाती मॅच फिरवली. त्याने २४८ चेंडूंत २४ चौकार व ३ षटकारांसह १९९ धावा केल्या, त्याची विकेट वादग्रस्त ठरली. साई सुदर्शन, यश राठोड व वॉशिंग्टन सुंदरनेही दमदार खेळ करताना अर्धशतक झळकावले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd T20I : भारत-न्यूझीलंड तिसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? फ्री मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या डिटेल्स.साईचे ( ९१) शतक नऊ धावांनी हुकले, पहिल्या डावात सर्वाधिक ४० धावा करणाऱ्या यशने दुसऱ्या डावातही ६६ धावांचे योगदान दिले. वॉशिंग्टनेच्या ५२ धावांच्या खेळीला अंशूल कंबोज ( २३), आकिब नवी ( ३८) व आकाश दीप ( २५) या तळाच्या फलंदाजांची साथ मिळाली आणि भारताने ५१६ धावा करताना न्यूझीलंडसमोर ३१३ धावांचे लक्ष्य ठेवले. आकिबने त्याच्या पहिल्याच स्पेलमध्ये न्यूझीलंड अ संघाला तीन धक्के दिले. .सलामीवीर कर्टीस हिफी मैदानावर उभा राहिला आणि डिन फॉक्सक्रॉफ्टसह त्याने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण, मुकेश चौधरीने ही जोडी तोडताना डिनला ४२ धावांवर बाद केले. त्यानंतर कंबोज व वॉशिंग्टनने धक्के दिले. देवदत्तने दोन विकेट्स घेताना सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्याची प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील ही पहिलीच विकेट ठरली. आकाश दीपच्या एका विकेटने भारताला विजयाच्या उंबरठ्यावर आणून बसवले, परंतु कर्टीस मैदानावर उभाच होता. अंधुक प्रकाशामुळे चेंडू दिसत नसल्याची त्यांची तक्रार होती आणि त्यांनी मैदान सोडण्याचा निर्णय घेतला. अम्पयारनी आपापसात चर्चा केली, परंतु त्यांनी खेळ थांबवण्याचा इशारा केलेला नाही. त्यांनी बेल्स अजूनही पाडलेल्या नाहीत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.