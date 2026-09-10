Duleep Trophy Winner: ईशान किशनच्या संघाने जिंकले विजेतेपद! तिलक वर्माच्या संघाविरुद्ध फायलनमध्ये केलेल्या १००० हून अधिक धावा

Duleep Trophy Winner: दुलीप ट्रॉफी २०२६ चा हंगाम हा ईशान किशनच्या नेतृत्वाखाली पूर्व विभागाने आपल्या नावावर केला आहे. मात्र, हा विजय अनेक वर्षांनंतर पूर्व विभागाला मिळाला आहे. याअगोदर पूर्व विभागाने १४ वर्षांपूर्वी हा हंगाम आपल्या नावावर केला होता. दुलीप ट्रॉफीचा अंतिम सामना हा पूर्व विभाग आणि दक्षिण विभाग यांच्यात खेळला गेला..या सामन्यात पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशनने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हा सामना चेन्नईतील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. पाच दिवसांच्या खेळानंतर सामना अनिर्णित राहिला. मात्र, पहिल्या डावातील आघाडीच्या आधारावर पूर्व विभागाला विजेता घोषित करण्यात आलं..ईशान किशनच्या जोरदार फलंदाजीच्या जोरावर पूर्व विभागाने ७०८ धावा केल्या, ज्यामध्ये ईशान किशनने २७० धावांची खेळी केली. त्याचबरोबर कुमार कुशाग्रने शतक झळकावलं. शिखर मोहनने ८५, अभिमन्यू ईश्वरनने ७२ आणि वैभव सूर्यवंशीने ४४ धावा केल्या. या भक्कम फलंदाजीच्या जोरावर पूर्व विभागाने सुरुवातीपासून दक्षिण विभागावर वर्चस्व गाजवलं. जवळपास १००० धावा करून देखील पूर्व विभागाचा कर्णधार ईशान किशन हा सामना घोषित करत नव्हता. मात्र, त्यांच्या धावांचा डोंगर दक्षिण विभागासाठी मोठी गोष्ट होती..Duleep Trophy Final: कर्णधार ईशान किशन पुन्हा चमकला, पण शतक थोडक्यात हुकलं; पडिक्कलनं घेतला शानदार कॅच; Video.यानंतर दक्षिण विभागाचा संघ फलंदाजीसाठी उतरला. मात्र, त्यांचा डाव लवकर गुंडाळला गेला. त्यांनी ३३६ धावाच केल्या. दक्षिण विभागाकडून कर्णधार तिलक वर्माने ९९ धावांची महत्त्वाची खेळी केली. पहिल्या डावाच्या आधारावर पूर्व विभागाने ३७२ धावांची आघाडी मिळवली. .परंतु, पूर्व विभागाने फॉलोऑन न देता पुन्हा फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या डावात पूर्व विभागाने ७ विकेट्स गमावत ३८८ धावा केल्या. मोहम्मद कोनैन कुरेशीने शतक ठोकलं, तर अनुकूल रॉयने अर्धशतक केलं. मात्र, पाच दिवसांचा खेळ संपल्यानंतर सामना अनिर्णित राहिला..प्रथम श्रेणी क्रिकेटच्या नियमांनुसार, अंतिम सामना अनिर्णित राहिल्यास पहिल्या डावात आघाडी मिळवणाऱ्या संघाला विजेता घोषित केलं जातं. त्यामुळे पूर्व विभागाने दुलीप ट्रॉफी २०२६ आपल्या नावावर केली. विशेष म्हणजे, १४ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पूर्व विभागाला हे विजेतेपद मिळालं आहे. ईशान किशनला सामनावीर, तर तिलक वर्माला मालिकावीर म्हणून निवडण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.