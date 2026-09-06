Duleep Trophy Final : इशान किशनची फिफ्टी अन् प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये विक्रमी कामगिरी; तिलक वर्माच्या संघावर दडपण

Ishan Kishan Scripts First-Class Milestone With A Fifty : इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या पूर्व विभाग संघाने दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये पहिल्या दिवशी निर्विवाद वर्चस्व गाजवले. इशानच्या फटकेबाजीने दक्षिण विभागाचा कर्णधार तिलक वर्मा याच्यावरील दडपण वाढवले आहे. वैभव सूर्यवंशीने आक्रमक खेळ करून असाच दबाव निर्माण केला होता, पंरतु तिलकने स्लेजिंग करून वैभवला चुकीचा फटका खेळण्यास भाग पाडले आणि विकेट मिळवली. पण, त्यानंतरही अभिमन्यू इश्वरन, इशान व शिखऱ मोहन यांनी पूर्व विभागाला मोठी धावसंख्या उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल करून दिली आहे..वैभव व अभिमन्यू यांनी पूर्व विभागाल १४ षटकांत १०० धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. वैभव ४४ धावांवर माघारी परतल्यानंतर अभिमन्यू धावबाद झाला. त्याने ८६ चेंडूंत ७२ धावांची खेळी केली. सुदीप घरामीला ( ६) मोठी खेळी करता आली नाही, परंतु कर्णधार इशान व शिखर मोहन यांनी दमदार खेळ केला. दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी ९४ धावांची भागीदारी केली. शतकासमीप पोहोचलेला शिखर अपयशी ठरला. त्याला बाद करू सीव्ही मिलिंदने डावातील दुसरी विकेट घेतली..Video : ८ षटकं, ६ धावा अन् ५ विकेट्स! भारतीय फिरकीपटूचा परदेशात डंका; आपल्याच संघात झालाय नकोसा, पण... .शिखरने १२० चेंडूंत ९ चौकार व ३ षटकारांसह ८५ धावा केल्या. त्यानंतर इशान व कुमार कुशाग्र यांनी डाव सावरला. त्यांनीही शतकी भागीदारीच्या दिशेने वाटचाल सुरू ठेवली आहे. इशानने ७१ चेंडूतं अर्धशतक पूर्ण करताना प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ४००० धावांचा टप्पा ओलांडला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा पूर्व विभागाने ४ बाद ३२६ धावा केल्या होत्या. इशान ६९ व कुमार ४७ धावांवर नाबाद होते. दिवसाचा खेळ संपायला आणखी २० षटकं शिल्लक आहेत..Vaibhav Sooryavanshi ची फटकेबाजी पाहून तिलक वर्मा वैतागला; १५ वर्षाच्या पोराला उगाच भिडला, अम्पायरची पळापळ... Video .इशानने प्रथम श्रेणी क्रिकेटच्या १०९ व्या डावात ४००० धावांचा टप्पा ओलांडला. त्याच्या नावावर ९ शतकं व १९ अर्धशतकं आहेत. २७३ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये इशानने १२२ सामन्यांत ४१९७ धावा करताना ८ शतकं व २० अर्धशतकं झळकावली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.