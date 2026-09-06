Cricket

Duleep Trophy Final : इशान किशनची फिफ्टी अन् प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये विक्रमी कामगिरी; तिलक वर्माच्या संघावर दडपण

Ishan Kishan milestone in Duleep Trophy Final: पूर्व विभाग विरुद्ध दक्षिण विभाग यांच्यातील अंतिम सामन्यात ईशान किशनने आपल्या फलंदाजीने पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेतले. चेन्नईमध्ये सुरू असलेल्या या सामन्यात ईशानने शानदार अर्धशतक झळकावत प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण केला.
Duleep Trophy 2026

Ishan Kishan completes 4000 runs in First-Class cricket

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ishan Kishan Scripts First-Class Milestone With A Fifty : इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या पूर्व विभाग संघाने दुलीप ट्रॉफी फायनलमध्ये पहिल्या दिवशी निर्विवाद वर्चस्व गाजवले. इशानच्या फटकेबाजीने दक्षिण विभागाचा कर्णधार तिलक वर्मा याच्यावरील दडपण वाढवले आहे. वैभव सूर्यवंशीने आक्रमक खेळ करून असाच दबाव निर्माण केला होता, पंरतु तिलकने स्लेजिंग करून वैभवला चुकीचा फटका खेळण्यास भाग पाडले आणि विकेट मिळवली. पण, त्यानंतरही अभिमन्यू इश्वरन, इशान व शिखऱ मोहन यांनी पूर्व विभागाला मोठी धावसंख्या उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल करून दिली आहे.

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