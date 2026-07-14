IND VS ENG 1ST ODI: इंग्लंडचे ५ फलंदाज १९ धावांत तंबूत! गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णाने दिले धक्के; जसप्रीत बुमराहची विक्रमांना गवसणी

India vs England 1st ODI Mararhi Live Scoreboard update: भारत-इंग्लंड पहिल्या वन डे सामन्यात जबरदस्त कलाटणी पाहायला मिळाली. बेन डकेट व जेकब बेथेल यांनी आश्वासक सुरूवात करून दिल्यानंतर गुरनूर ब्रार व प्रसिद्ध कृष्णा यांनी त्यांच्या एकेका षटकात प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराहने ( Jasprit Bumrah 150 ODI wickets record) एक विकेट घेत विक्रमाला गवसणी घातली. इंग्लंडचा संघाची अवस्था खूपच बिकट झाली आहे. .बेन डकेट व जेकब बेथेल, या जोडीने इंग्लंडला ज्या पद्धतीने सुरुवात करून दिलेली, ती पाहता भारतीय गोलंदाज हतबल दिसले. पण, युवा जलदगती गोलंदाज गुरनूर ब्रार याने सामना फिरवला.. चार चेंडूंत त्याने इंग्लंडच्या दोन्ही सलामीवीरांना माघारी पाठवले. जेकबला १४ धावांवर माघारी पाठवल्यानंतर डकेटची महत्त्वाची विकेट त्याने मिळवून दिली. जसप्रीत बुमराहने सीमारेषेवर सुरेख झेल टिपला. डकेट ४५ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ४३ धावांवर माघारी परतला..IND VS ENG 1ST ODI: ६ चेंडूंत, होत्याचं नव्हतं केलं; इंग्लंडचं कंबरडं मोडलं! जसप्रीतचा भन्नाट झेल अन् Gurnoor Brarने फिरवली मॅच.. Video.मैदानावर दोन्ही नवीन फलंदाज आलेले असताना जसप्रीतला पुन्हा गोलंदाजीला बोलावण्यात आले आणि त्याने कर्णधार हॅरी ब्रूकची ( १) विकेट मिळवून दिली. ही त्याची वन डे क्रिकेटमधील १५० वी विकेट ठरली. त्याने ४६०५ चेंडूंत हा टप्पा गाठला आणि सर्वात कमी चेंडूंत वन डेत १५० विकेट घेणारा तिसरा भारतीय ठरला. त्याने अजित आगरकर ( ५०२७) व इरफान पठाण ( ५१३१) यांना मागे सोडले. मोहम्मद शमी ( ४०७०) व कुलदीप यादव ( ४५१३) हे पुढे आहेत. जसप्रीतची ही इंग्लंडमधील वन डेतील ३१ वी विकेट ठरली आणि तो इंग्लंडमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा भारतीय गोलंदाज ठरला. त्याने रवींज्र जडेजाला ( ३०) मागे टाकले. .१७ व्या षटकात इंग्लंडला आणखी एक मोठा झटका बसला.. आपला २०० वा वन डे सामना खेळणारा जॉस बटलर ( ५ ) झेलबाद झाला. प्रसिद्ध कृष्णाच्या चेंडूवर बटलरने सरळ चेंडू मारला आमि तो टीपण्यासाठी ब्रार व शुभमन गिल एकाच वेळी चेंडू खाली आले. दोघांची टक्करही झाली, परंतु ब्रारने चेंडूवरील ताबा सुटू दिली नाही आणि भारताला विकेट मिळवून दिली. त्याच षटकात प्रसिद्धने आणखी एक विकेट घेतली. सॅम कुरन भोपळ्यावर यष्टीरक्षक लोकेश राहुलच्या हाती झेल देऊन परतला. बिनबाद ६१ वरून इंग्लंडचा निम्मा संघ ८० धावांवर तंबूत परतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.