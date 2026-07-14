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IND VS ENG 1ST ODI: इंग्लंडचे ५ फलंदाज १९ धावांत तंबूत! गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णाने दिले धक्के; जसप्रीत बुमराहची विक्रमांना गवसणी

England vs India 1st ODI Mararhi Cricket News: भारताच्या वेगवान गोलंदाजांनी पहिल्या वन डे सामन्यात इंग्लंडच्या फलंदाजीचा अक्षरशः धुव्वा उडवला. ६१ धावांपर्यंत एकही विकेट न गमावलेल्या इंग्लंडने पुढील १९ धावांत तब्बल पाच फलंदाज गमावले.
Gurnoor Brar, Prasidh Krishna Rip Through England

Gurnoor Brar, Prasidh Krishna Rip Through England

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs England 1st ODI Mararhi Live Scoreboard update: भारत-इंग्लंड पहिल्या वन डे सामन्यात जबरदस्त कलाटणी पाहायला मिळाली. बेन डकेट व जेकब बेथेल यांनी आश्वासक सुरूवात करून दिल्यानंतर गुरनूर ब्रार व प्रसिद्ध कृष्णा यांनी त्यांच्या एकेका षटकात प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराहने ( Jasprit Bumrah 150 ODI wickets record) एक विकेट घेत विक्रमाला गवसणी घातली. इंग्लंडचा संघाची अवस्था खूपच बिकट झाली आहे.

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