Cricket

IND VS ENG 1ST ODI: ६ चेंडूंत, होत्याचं नव्हतं केलं; इंग्लंडचं कंबरडं मोडलं! जसप्रीतचा भन्नाट झेल अन् Gurnoor Brarने फिरवली मॅच.. Video

England vs India 1st ODI Mararhi Cricket News: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिल्या वन डे सामन्यात युवा वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रार याने अवघ्या चार चेंडूंमध्ये सामन्याचं चित्रच बदलून टाकलं. इंग्लंडच्या दोन्ही सलामीवीरांना माघारी धाडत त्याने भारताला सामन्यावर पकड मिळवून दिली
Gurnoor Brar dismisses England openers in four balls

Gurnoor Brar dismisses England openers in four balls

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs England 1st ODI Mararhi Live Scoreboard update: बेन डकेट व जेकब बेथेल ही इंग्लंडची सलामी जोडी मोठी धावसंख्या उभारेल, अशी अपेक्षा असतानाच गुरनूर ब्रारने ( Who is Gurnoor Brar?) अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करत अवघ्या चार चेंडूंच्या अंतरात दोन्ही फलंदाजांना बाद केले. जसप्रीत बुमराहने सीमारेषेजवळ घेतलेल्या भन्नाट झेलाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. त्यात जस्सीने पुढच्याच षटकात आणखी एक विकेट घेतली. या तिहेरी धक्क्यामुळे इंग्लंडचा डाव सुरुवातीलाच विस्कळीत झाला आणि भारताने सामन्यावर मजबूत पकड मिळवली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Jasprit Bumrah
India vs England
England vs India
cricket news today
latest cricket news
Marathi cricket news