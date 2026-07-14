IND VS ENG 1ST ODI: ६ चेंडूंत, होत्याचं नव्हतं केलं; इंग्लंडचं कंबरडं मोडलं! जसप्रीतचा भन्नाट झेल अन् Gurnoor Brarने फिरवली मॅच.. Video

India vs England 1st ODI Mararhi Live Scoreboard update: बेन डकेट व जेकब बेथेल ही इंग्लंडची सलामी जोडी मोठी धावसंख्या उभारेल, अशी अपेक्षा असतानाच गुरनूर ब्रारने ( Who is Gurnoor Brar?) अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करत अवघ्या चार चेंडूंच्या अंतरात दोन्ही फलंदाजांना बाद केले. जसप्रीत बुमराहने सीमारेषेजवळ घेतलेल्या भन्नाट झेलाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. त्यात जस्सीने पुढच्याच षटकात आणखी एक विकेट घेतली. या तिहेरी धक्क्यामुळे इंग्लंडचा डाव सुरुवातीलाच विस्कळीत झाला आणि भारताने सामन्यावर मजबूत पकड मिळवली..ट्वेंटी-२० मालिकेतील अपयश झटकून टीम इंडिया रोहित शर्मा, विराट कोहली व जसप्रीत बुमराह या अनुभवी त्रिकुटाला घेऊन वन डेसाठी सज्ज झाली आहे. रोहित, विराट व जस्सी हे २०२३ च्या वर्ल्ड कप फायनलनंतर प्रथमच एकत्र खेळत आहेत. एडबस्टन येथील मागील सात वन डे सामन्यांत इंग्लंडने विजय मिळवला आहे, परंतु त्यांचा येथे शेवटचा पराभव २०१४ मध्ये भारताविरुद्धच झाला होता. जॉस बटलर आज त्याचा २०० वा वन डे सामना खेळायला मैदानावर उतरला. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. .डिसेंबर २०१४ मध्ये कोलंबो आरपीएस येथे कूक आणि मोईन यांच्यानंतर, डकेट आणि बेथेल ही वन डे सामन्यांमध्ये इंग्लंडसाठी सलामी देणारी पहिली डावखुरी जोडी ठरली आहे. घरच्या मैदानावर वन डे सामन्यात २०१० मध्ये साउथहॅम्प्टन येथे पाकिस्तानविरुद्ध स्ट्रॉस आणि स्टीव्हन डेव्हिस या डावखुऱ्या फलंदाजांनी डावाची सुरुवात केली होती. बेन डकेट आणि जेकब बेथेल यांनी टीम इंडियाच्या गोलंदाजांची डोकेदुखी वाढवली होती. त्यामुळे भारतीय गोलंदाज त्यांचे लक्ष विचतील करण्यासाठी उगाच आक्रमकता दाखवताना दिसले. .डकेट व बेथेल यांची जोडी १३ व्या षटकात गुरनूर ब्रार ( Gurnoor Brar ) ने तोडली. त्याने एकाच षटकात दोन्ही सलामीवीरांना माघारी पाठवले. डकेट ४५ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ४३ धावांवर माघारी परतला, त्यानंतर दोन चेंडूंच्या नंतर बेथेल १४ धावांवर बाद झाला. जसप्रीत बुमराहने सीमारेषेवर डकेटचा सुरेख झेल टिपला. हे दोन धक्के कमी होते की काय, जसप्रीतला पुन्हा चेंडू दिला गेला आणि त्याने पुढच्याच षटकात इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक ( १) स्लीपमध्ये झेलबाद झाला. इंग्लंडने ६ चेंडूंत ३ विकेट्स गमावल्या आणि त्यांची अवस्था बिनबाद ६१ वरून ३ बाद ६४ अशी झाली. .त्या किंकाळ्या, तो अन्याय विसरले! टीम इंडिया बांगलादेश दौऱ्यावर निघाली; BCCI लवकरच मान्यता देणार, त्यासाठी अफगाणिस्तानला....Who Is Gurnoor Brar?गुरनूर ब्रारचे देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पंजाब संघाकडून खेळतो. २५ वर्षीय खेळाडू प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये भारत 'अ' संघाचा नियमित सदस्य राहिला आहे. गेल्या वर्षी, भारत 'अ' आणि ऑस्ट्रेलिया 'अ' यांच्यातील अनधिकृत कसोटी मालिकेत दोन सामन्यांत आठ बळी घेऊन तो संयुक्तपणे सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला होता. त्याने दक्षिण आफ्रिका 'अ' विरुद्ध वन डे सामनेही खेळले आणि चार बळी घेतले.प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये गुरनूरने १८ सामन्यांमध्ये २७.३० च्या सरासरीने ५२ बळी घेतले आहेत. तसेच, त्याने लिस्ट ए आणि ट्वेंटी- २० प्रकारात प्रत्येकी नऊ सामने खेळले असून अनुक्रमे १२ बळी (६.४७ इकॉनॉमी) आणि १० बळी (१०.८१ इकॉनॉमी) मिळवले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.