IND VS ENG 1ST ODI: भारताने फास आवळला, पण जो रूट नडला; सोबतीला डॉसन जबरदस्त खेळला, इंग्लंडनं उभं केलं तगडं लक्ष्य

India vs England 1st ODI Mararhi Live Scoreboard update: वन डे क्रिकेट का उत्सुकता वाढवतं हे भारत-इंग्लंड सामन्यातून पाहायला मिळाले... इंग्लंडच्या सलामीवीरांनी बिनबाद ६१ अशी धावसंख्या उभी केल्यानंतर भारतीय गोलंदाजांचा पलटवार झाला. इंग्लंडचे ५ फलंदाज पुढील १९ धावांत तंबूत परतले आणि त्यांची अवस्था ५ बाद ८० अशी दयनीय झाली. गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा व जसप्रीत बुमराह यांनी धक्के दिले. पण, जो रूट ( Joe Root) मैदानावर उभा राहिला आणि त्याला लिएम डॉसनने ( Liam Dawson ) साथ दिली. या दोघांच्या १३४ चेंडूंत १२१ धावांच्या भागीदारीने इंग्लंडने पुन्हा पुनरागमन केले आणि भारतासमोर सन्मानजनक धावसंख्या उभी केली. .भारतीय गोलंदाजांनी इंग्लंडची कोंडीच केली. बिनबाद ६१ वरून त्यांची अवस्था ५ बाद ८० धावा अशी केली. बेन डकेट व जेकब बेथेल ( १४) , या जोडीने ६१ धावांची सलामी दिल्यानंतर गुरनूर ब्रारने ( Gurnoor Brar) एकाच षटकात या दोन्ही सलामीवीरांना माघारी पाठवले. डकेटने ४५ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ४३ धावा केल्या. लगेच जसप्रीत बुमराहला पुन्हा गोलंदाजीला आणले गेले आणि त्याने कर्णधार हॅरी ब्रूकची ( १) विकेट घेतली..IND VS ENG 1ST ODI: जबरदस्त कॅच! लोकेश राहुलची 'झेप' पाहून इंग्लंडचा संघ अवाक्... भारतीय संघाची मजबूत पकड, Video Viral.प्रसिद्ध कृष्णाने १७ व्या षटकात इंग्लंडला आणखी दोन झटके दिले. जॉस बटलर ( ५ ) आणि सॅम कुरन ( ०) हे तंबूत परतले. इंग्लंडने १९ धावांत ५ विकेट्स गमावल्या. शिवम दुबेने इंग्लंडचा भरवशाचा फलंदाज जो रूट याचा ७ धावांवर स्वतःच्याच गोलंदाजीवर झेल सोडला. पण, पुढच्या षटकात त्याने विल जॅक्सला ( २०) बाद केले. यष्टींमागे लोकेश राहुलने ( KL Rahul ) अविश्वसनीय झेल टिपला..इंग्लंडने १ ते १० षटकांत बिनबाद ५१ धावा केल्या होत्या, तर पुढील ११ ते २० षटकांत त्यांनी ४२ धावांत ५ विकेट्स गमावल्या. पण, अनुभवी जो रूट ( Joe Root) आणि लिएम डॉसन यांनी इंग्लंडची गाडी रुळावर आणली. डॉसनने अर्धशतक झळकावून रूटला मजबूत साथ दिली. या जोडीने ४० षटकांत संघाला २०० धावांच्या पुढे नेले आणि ११६ चेंडूंत शतकी भागीदारी पूर्ण केली. रूटने ५७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याची ही वन डे तील सलग चौथी 50+ धावांची खेळी आहे..डॉसनने अर्धशतकासह एक विक्रम नावाव केला. त्याने ३६ वर्ष व १३५ दिवसांचे असताना वन डेतील हे पहिले अर्धशतक झळकावले, इंग्लंडकडून असा पराक्रम करणारा तो दुसरा वयस्कर खेळाडू ठऱला. धावांचा वेग वाढवण्याच्या प्रयत्नात डॉसन ८३ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ६८ धावांवर झेलबाद झाला आणि रूटसह १२१ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. जोफ्रा आर्चर ६ चेंडूंत १२ धावा करून बाद झाला. जो रूट ७६ धावांवर नाबाद राहिला आणि इंग्लंडचा संघ २५८ धावांत तंबूत परतला. अक्षर पटेलने चार विकेट्स घेतल्या. .IND vs ENG : इंग्लंडने अचानक संघ बदलला; भारतीय गोलंदाजांची कामगिरी पाहून यजमानांना 'तो' आठवला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.