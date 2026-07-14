Cricket

IND VS ENG 1ST ODI: हुशssss जिंकलो यार...! शुभमन गिलने खिंड लढवली, अक्षर पटेलची अष्टपैलू कामगिरी; भारताची मालिकेत आघाडी

India beat England in 1st ODI by Shubman Gill innings: इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात भारतीय संघाने दमदार पुनरागमन करत विजय मिळवला आणि तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली.
India beat England in 1st ODI

India beat England in 1st ODI

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs England first ODI full match report in Mararhi : भारताने पहिल्या वन डे सामन्यात इंग्लंडवर दणदणीत विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी मिळवली. आयर्लंड व इंग्लंड यांच्याकडून ट्वेंटी-२० मालिकेत सपाटून मारा खावा लागल्यानंतर भारतीय चाहत्यांना हा विजय सुखावणारा ठरला. रोहित शर्मा, विराट कोहली या अनुभवी खेळाडूंनी निराश केले असले तरी कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) , श्रेयस अय्यर यांच्या भागीदारीने विजयाचा पाया भक्कम केला. ४ विकेट्स घेणारा अक्षर पटेल ( Axar Patel) फलंदाजीतही चमकला.

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