IND VS ENG 1ST ODI: जबरदस्त कॅच! लोकेश राहुलची 'झेप' पाहून इंग्लंडचा संघ अवाक्... भारतीय संघाची मजबूत पकड, Video Viral

KL Rahul stunning one handed catch vs England: भारतीय गोलंदाज आपली चमक दाखवत असताना यष्टिरक्षक लोकेश राहुल याची स्तुती होतेय... इंग्लंडचा डाव बिनबाद ६१ वरून ५ बाद ८० असा गडगडला असताना जो रूट व विल जॅक्स या जोडीने भारताला टक्कर दिली होती. पण, शिवम दुबेने ही जोडी तोडली. त्याला कारण ठरला लोकेशचा अविश्वसनीय झेल. ."चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक" हे असे इंग्लंडच्या फलंदाजीच्या बाबतीत म्हणावे लागेल. बेन डकेट व जेकब बेथेल, या सलामीच्या जोडीने इंग्लंडला ६१ धावांची भागीदारी करून दिली होती. पण, भारतीय गोलंदाजांनी नंतर त्यांचा डाव पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून टाकला. युवा जलदगती गोलंदाज गुरनूर ब्रार ( Gurnoor Brar) याने एकाच षटकात या दोन्ही सलामीवीरांना माघारी पाठवले. जेकब १४ धावांवर बाद झाला, तर जसप्रीतने सीमारेषेवर डकेटचा ( ४५ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ४३ धावा) सुरेख झेल टिपला..मैदानावर दोन्ही नवीन फलंदाज आलेले असताना जसप्रीतला पुन्हा गोलंदाजीला बोलावण्यात आले आणि त्याने कर्णधार हॅरी ब्रूकची ( १) विकेट मिळवून दिली. ही त्याची वन डे क्रिकेटमधील १५० वी विकेट ठरली. १७ व्या षटकात इंग्लंडला आणखी दोन झटके बसले. २०० वा वन डे सामना खेळणारा जॉस बटलर ( ५ ) आणि सॅम कुरन ( ०) हे बाद झाले. त्यामुळे बिनबाद ६१ वरून इंग्लंडचा निम्मा संघ ८० धावांवर तंबूत परतला. इंग्लंडने १९ धावांत ५ विकेट्स गमावल्या. .शिवम दुबेने इंगालंडचा भरवशाचा फलंदाज जो रूट याचा ७ धावांवर स्वतःच्याच गोलंदाजीवर झेल सोडला. पण, त्याची भरपाई त्याने केली. विल जॅक्सला ( २०) त्याने बाद केले. यष्टींमागे लोकेश राहुलने ( KL Rahul ) अविश्वसनीय झेल टिपला. शिवमची ही ऑगस्ट २०२४ नंतर वन डे क्रिकेटमधील पहिली विकेट ठरली. इंग्लंडने १०७ धावांवर सहा विकेट्स गमावल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.