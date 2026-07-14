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IND VS ENG 1ST ODI: जबरदस्त कॅच! लोकेश राहुलची 'झेप' पाहून इंग्लंडचा संघ अवाक्... भारतीय संघाची मजबूत पकड, Video Viral

KL Rahul's Flying One-Handed Catch: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिल्या वन डे सामन्यात लोकेश राहुलने आपल्या अप्रतिम यष्टीरक्षणाने सर्वांची मने जिंकली. इंग्लंडचा फलंदाज विल जॅक्स बाद करण्यासाठी राहुलने घेतलेला एकहाती झेल हा सामन्यातील सर्वात सुंदर क्षण ठरला.
KL Rahul stunning one handed catch vs England

KL Rahul stunning one handed catch vs England

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

KL Rahul stunning one handed catch vs England: भारतीय गोलंदाज आपली चमक दाखवत असताना यष्टिरक्षक लोकेश राहुल याची स्तुती होतेय... इंग्लंडचा डाव बिनबाद ६१ वरून ५ बाद ८० असा गडगडला असताना जो रूट व विल जॅक्स या जोडीने भारताला टक्कर दिली होती. पण, शिवम दुबेने ही जोडी तोडली. त्याला कारण ठरला लोकेशचा अविश्वसनीय झेल.

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