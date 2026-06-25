ENG vs NZ 3rd Test: टॉम लॅथम-डेव्हॉन कॉनवे यांनी इंग्लंडचा 'बँड' वाजवला; दोघांची शतकं अन् मोडला १९३० सालचा मोठा विक्रम

Tom Latham and Devon Conway break 1930 New Zealand record: इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीत न्यूझीलंडचे सलामीवीर टॉम लॅथम आणि डेव्हॉन कॉनवे यांनी शानदार शतके झळकावत संघाला भक्कम स्थितीत पोहोचवले. दुसऱ्या सामन्यातील विजयानंतर किवींनी मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली आणि त्यामुळे तिसऱ्या कसोटीला महत्त्व प्राप्त झाले. ओल्ड ट्रॅफर्डच्या खेळपट्टीवर न्यूझीलंडने टॉस जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला अन् इंग्लंडच्या गोलंदाजांचा बँड वाजवला. कॉनवे व लॅथम यांनी शतकी खेळीसह १९३० सालचा विक्रम मोडला..कर्णधार लॅथम व कॉनवे यांनी संघाला दमदार सुरुवात करून दिली. इंग्लंडच्या गोलंदाजांना विकेट मिळवण्यासाठी बराच घाम गाळायला लागतोय, परंतु त्यांनी विकेट मिळवण्याच्या गमावलेल्या संधीचा किवींनी फायदा उचलला. लॅथमने १७ वे कसोटी शतक पूर्ण करताना न्यूझीलंडकडून सर्वाधिक कसोटी शतक झळकावणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत मार्टीन क्रो यांच्याशी बरोबरी केली. या विक्रमात केन विलियम्सन ( ३३) व रॉस टेलर ( १९) हे लॅथमच्या पुढे आहेत..IND vs IRE : वैभव सूर्यवंशीचे भारताच्या सीनियर खेळाडूंसोबत पहिले सराव सत्र कसे राहिले? मैदानावर जाताना नेमकं काय घडले? Video .कॉनवेनेही ८वे शतक पूर्ण केले आणि हे त्याचे इंग्लंडमधील दुसरे शतक ठऱले. यापूर्वी त्याने लॉर्ड्सवर द्विशतक झळकावले आहे. कॉनवेच्या शतकासह कसोटीच्या एकाच डावात दोन्ही सलामीवीरांनी शतक झळकावण्याची ही ८७वी वेळ ठरली. यापूर्वीच्या मागील दोन अशी शतकं कॉनवे व लॅथम यांनीच झळकावली आहेत.विशेष म्हणजे २०२५ च्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटीत या दोघांनी दोन्ही डावांत वैयक्तिक शतकं झळकावली होती आणि दोन्ही डावांत शतक झळकावणीरी ही पहिली सलामीची जोडी ठरली होती..लॅथम व कॉनवे यांची वाटचाल त्रिशतकी भागीदारीच्या दिशेने सुरू आहे. १९३० नंतर इंग्लंडविरुद्ध कसोटीत द्विशतकी भागीदारी करणारी ही दुसरी किवी सलामीची जोडी ठरली. या दोघांनी २७६ धावांचा टप्पा ओलांडून ९६ वर्षांपूर्वीचा स्टेव्हीए डेम्पस्टर व जॅकी मिल्स यांचा विक्रम मोडला. या किवी सलामीवीरांनी २७६ धावांची भागीदारी केली होती आणि न्यूझीलंडच्या सलामीवीरांची इंग्लंडविरुद्ध कसोटीतील ही सर्वोत्तम भागीदारी होती..INDW vs BAN W Live: एक नंबर! २१ वर्षीय श्री चरणीने इतिहास रचला, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील १६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; बांगलादेशची दैना.हे वृत्त लिहिले तेव्हा न्यूझीलंडने ६७ षटकांत बिनबाद २६७ धावा केल्या होत्या आणि लॅथम १९९ चेंडूंत १४ चौकारांसह १४१ व कॉनवे २०० चेंडूंत १४ चौकारांसह १४२ धावांवर खेळत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.