Cricket

England vs Nepal: फिल सॉल्टच्या पुनरागमनाने इंग्लंडचे पारडे जड; नेपाळविरुद्ध टी-२० विश्‍वकरंडक सामना

England vs Nepal: T20 World Cup Clash: दोन वेळा विश्वविजेता इंग्लंडचा संघ मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर नेपाळशी भिडणार आहे. सलामी फलंदाज फिल सॉल्ट तंदुरुस्त असून आर्चर आणि फिरकी गोलंदाज निर्णायक ठरू शकतात.
England vs Nepal

England vs Nepal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : दोन वेळचा विश्‍वविजेता इंग्लंडचा संघ आज मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर नेपाळशी लढणार आहे. टी-२० विश्‍वकरंडकातील क गटातील सामना दुपारी खेळवण्यात येणार आहे. सलामी फलंदाज फिल सॉल्ट याने शुक्रवारी (ता. ६) सराव केला असल्यामुळे तो इंग्लंडसाठी सलामीचा सामना खेळण्यास तंदुरुस्त झाला आहे. नेपाळविरुद्धच्या लढतीत इंग्लंडचेच पारडे जड असणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
England
nepal
England Cricket
players
England Cricket Team
T20 Cricket World Cup
Phil Salt performance

Related Stories

No stories found.