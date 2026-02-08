मुंबई : दोन वेळचा विश्वविजेता इंग्लंडचा संघ आज मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर नेपाळशी लढणार आहे. टी-२० विश्वकरंडकातील क गटातील सामना दुपारी खेळवण्यात येणार आहे. सलामी फलंदाज फिल सॉल्ट याने शुक्रवारी (ता. ६) सराव केला असल्यामुळे तो इंग्लंडसाठी सलामीचा सामना खेळण्यास तंदुरुस्त झाला आहे. नेपाळविरुद्धच्या लढतीत इंग्लंडचेच पारडे जड असणार आहे..श्रीलंकन संघाविरुद्धच्या मंगळवारी पार पडलेल्या सामन्यात फिल सॉल्टला दुखापत झाली होती; पण त्याने शुक्रवारी सराव केला. यामुळे त्याला इंग्लंडच्या संघात स्थान देण्यात आले आहे. जॉस बटलरच्या साथीने तो सलामीला फलंदाजी करणार आहे. टॉम बँटन याने श्रीलंकन संघाविरुद्धच्या लढतीत ३३ चेंडूंमध्ये ५४ धावांची खेळी साकारत आपली चुणूक दाखवली. यामुळे विश्वकरंडकाच्या सलामीच्या लढतीत इंग्लंड संघात त्याचा समावेश पक्का आहे. कर्णधार हॅरी ब्रुक मधल्या फळीत फलंदाजी करेल. त्यामुळे इंग्लंडचा फलंदाजी विभाग आणखी भक्कम वाटतो..IND vs NZ 5th T20I : टीम इंडिया पाचव्या सामन्यातही प्रयोग करणार? वर्ल्ड कपपूर्वीच्या शेवटच्या लढतीत Playing XI मध्ये बदल दिसणार.आर्चरवर मदारइंग्लंडचा वेगवान गोलंदाजी माराही अव्वल दर्जाचा आहे. जोफ्रा आर्चर हा त्यांचा हुकमी गोलंदाज. गेल्या काही काळात त्याला प्रभाव टाकता आलेला नाही; पण त्याच्याकडे अनुभवाची कमतरता नाही. ल्यूक वूड व सॅम करण हे त्याच्या दिमतीला असणार आहेत..अष्टपैलू खेळाडू अन् फिरकी गोलंदाज निर्णायकइंग्लंड संघात अष्टपैलू व फिरकी गोलंदाज निर्णायक भूमिका बजावू शकणार आहेत. जेकब बेथेल व विल जॅक्स हे अष्टपैलू खेळाडू भारतातील फिरकी गोलंदाजांना साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर छान कामगिरी करण्याची क्षमता बाळगतात. आदिल रशीद व लियाम डॉसन या फिरकी गोलंदाजांकडूनही आशा बाळगण्यात येत आहेत..India vs USA T20 World Cup : क्रिकेटच्या पंढरीतून टीम इंडियाचं रणशिंग; आज वानखेडेवर अमेरिकेविरुद्ध सामना, ईशान किशन सलामीला येणार?.श्रीलंका-आयर्लंड लढतयजमान श्रीलंका-आयर्लंड यांच्यामध्ये ब गटातील लढत कोलंबो येथे पार पडणार आहे. दोन्ही संघांची ही या टी-२० विश्वकरंडकातील सलामीची लढत असणार आहे. आयर्लंड संघासमोर श्रीलंकन संघाचे आव्हान असेल. या लढतीसाठी श्रीलंकन संघाला अधिक पसंती असली तरी आयर्लंडला कमी लेखून चालणार नाही. टी-२० प्रकारात केव्हाही काहीही घडू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे.आजच्या लढती इंग्लंड-नेपाळ मुंबई, दुपारी ३ वाजता श्रीलंका-आयर्लंड कोलंबो, संध्याकाळी ७ वाजता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.