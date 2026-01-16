U19 World Cup : वैभव सूर्यवंशीला चॅलेंज देणाऱ्या Sameer Minhasने शेपूट घातले, पाकिस्तानच्या संघाने इंग्लंडसमोर गुडघे टेकले

England, Australia, Afghanistan wins U19 World Cup updates : आशिया चषकाच्या फायनलमध्ये भारतीय संघावर विजय मिळवून वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न घेऊन आलेल्या पाकिस्तानला पहिल्याच सामन्यात आरसा दाखवला गेला. १९ वर्षांखालील वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या लढतीत पाकिस्तानला शुक्रवारी इंग्लंडकडून पराभव पत्करावा लागला. भारताचा १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Suryavanshi)याला आव्हान देणाऱ्या पाकड्यांचा समीर मिन्हास ( Sameer Minhas) अपयशी ठरला. तिथेच पाकिस्तानचा खेळ खल्लास झाला. आज झालेल्या अन्य लढतीत ऑस्ट्रेलिया आणि अफगाणिस्तान यांनी अनुक्रमे आयर्लंड व दक्षिण आफ्रिकेवर विजय मिळवला. .इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना २१० धावाच केल्या. पाकिस्तानी गोलंदाजांनी चांगला मारा करताना इंग्लंडला ४६.५ षटकांत गुंडाळले. त्यांच्याकडून सलामीवीर बेन डॉकिन्स ( ३३) आणि कॅलेब फॉल्कनर ( ६६) यांनी चांगला खेळ केला. पाकिस्तानच्या अहमद हुसेनने ३, तर अली राझा, अब्दुल सुभान व मोमिन कुमार यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तान २११ धावांचे लक्ष्य सहज पार करेल असे वाटले होते, परंतु त्यांचे सलामीवीर अपयशी ठरले..BABAR AZAM VIDEO : बाबर आझमचा Live Match मध्ये स्टीव्ह स्मिथने कचरा केला? सारे हसू लागले अन् पाकिस्तानी फलंदाज संतापला.भारताच्या वैभवचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणारा समीर मिन्हास १० धावांवर बाद झाला, त्याआधी मोहम्मद शयनही ( ७) अॅलेक्स ग्रीनच्या गोलंदाजीवर माघारी परतला. उस्मान खान ( ६) व अमहन हुसैन ( १२) यांनीही माना टाकल्या. कर्णधार फरहान युसूफने तळाच्या फलंदाजांना सोबतीला घेऊन पाकिस्तानच्या विजयासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. तो ८६ चेंडूंत ६६ धावांवर बाद झाला आणि पाकिस्तानची पडझड सुरू झाली. राफिल अल्बर्ट व जेम्स मिंटो यांनी पाकिस्तानला धक्के दिले. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ ४६.३ षटकांत १७३ धावांत तंबूत परतला. इंग्लंडने ३७ धावांनी सामना जिंकला..अफगाणिस्तानचा धक्कादायक निकाल..अफगाणिस्तान संघाने वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेवर २८ धावांनी विजय मिळवला. फैझल शिनोझादा ( ८१), खलिद अहमदजाई ( ७४) आणि उझैरुल्लाह नैझाई ( नाबाद ५१) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर अफगाणिस्तानने ८ बाद २६६ धावा केल्या. आफ्रिकेचा संघ ४७.४ षटकांत २३८ धावांत तंबूत परतला. जेसन रॉवलेसची ९८ धावांची खेळी व्यर्थ ठरली. .AUSU19 won by 8 wickets vs IREU19ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात आयर्लंडवर दणदणीत विजय मिळवला. आयर्लंडने ७ बाद २३५ धावा केल्या आणि ऑस्ट्रेलियाने ३९.४ षटकांत २ बाद २३७ धावा करून विजय निश्चित केला. आयर्लंडकडून रॉब ओब्रायनने ७९ आणि फ्रेडी ऑगिल्बीने ४९ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियानकडून स्टीव्हन हॉगनने ११५ धावांची खेळी करताना विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. नितेश सॅम्युएलने ७७ धावांची नाबाद खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.