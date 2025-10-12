Womens World Cup 2025

Womens World Cup 2025: इंग्लंडचा श्रीलंकेवर विजय, नॅट स्किव्हर ब्रंटचे शतक

England vs Sri Lanka Women World Cup 2025: महिला विश्वकरंडक स्पर्धेत इंग्लंडने श्रीलंकेला ८९ धावांनी हरवले; कर्णधार नॅट स्किव्हर ब्रंटने शतक झळकवले. इंग्लंडची अपराजित मालिका कायम राहिली; त्यांनी दोन्ही विभागांमध्ये चमक दाखवली.
कोलंबो : महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत माजी विजेत्या इंग्लडने आपली अपराजित मालिका कायम ठेवताना शनिवारी झालेल्या सामन्यात श्रीलंकेचा ८९ धावांनी पराभव केला. कर्णधार नॅट स्किव्हर ब्रंटने झळकावलेले शतक इंग्लंडसाठी निर्णायक ठरले. नॅट हिने दोन विकेटही मिळवल्या.

