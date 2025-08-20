'हा संघ Asia Cup जिंकू शकतो, पण ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्याची क्षमता नाही...'; माजी खेळाडूने निवड समितीला दाखवला आरसा

श्रेयस अय्यर, यशस्वी जैस्वाल, वॉशिंग्टन सुंदर यांना वगळल्यामुळे आशिया कप टीमवर टीका.कृष्णमचारी श्रीकांत यांनी या संघाला वर्ल्ड कप जिंकण्याची क्षमता नाही असे म्हटले.रिंकू सिंग, शिवम दुबे आणि हर्षित राणा यांच्या निवडीवर आक्षेप नोंदवला..Former selectors Kris Srikkanth criticizing India’s Asia Cup 2025 team : आशिया चषक स्पर्धेसाठी टीम इंडियाची घोषणा झाली... सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील १५ सदस्यीय संघ ठरला, परंतु त्यावरून टीकाही सुरू झाली आहे. श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, यशस्वी जैस्वाल अशी काही नावं या टीममधून गायब दिसल्याने ही टीका होत आहे. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनी हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीचा अंतिम संघ नाही, हे कालच स्पष्ट केले. पण, भारताचा माजी निवड समिती प्रमुख आणि फलंदाज कृष्णमचारी श्रीकांत ( Kris Srikkanth ) यांनी टीका केली आहे..आशिया चषक स्पर्धेसाठी निवडलेला संघ भारताला मागे घेऊन जाणारा आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय हा संघ एखाद्यावेळेस आशिया चषक स्पर्धा जिंकू शकतो, परंतु ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्याची क्षमता या संघात नाही, असा दावाही त्यांनी केला..श्रीकांत यांनी रिंकू सिंग, शिवम दुबे आणि हर्षित राणा यांच्या निवडीवरून नाराजी व्यक्त केली आहे. २०२३ च्या आयपीएलमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्यापासून रिंकू टीम इंडियात दाखल झाला आहे. २०२४ च्या आयपीएलमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करून दुबे आणि राणा संघात आले, परंतु २०२५ च्या आवृत्तीत हे तिघेही फॉर्ममध्ये नव्हते. २०२४ पासून कोणताही आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेट ने खेळलेल्या शुभमन गिलसाठी अक्षर पटेलला उप कर्णधारपदावरून काढून टाकण्याबद्दलही श्रीकांत यांनी आक्षेप घेतला..Asia Cup 2025 Explainer : श्रेयस अय्यरने आणखी काय करायला हवं? आगरकर म्हणाला, ना त्याची चूक, ना आमची...; मग दोष कुणाचा?."या संघासह आपण आशिया कप जिंकू शकतो, पण ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्याची शक्यता नाही," असे श्रीकांतने त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर म्हटले आहे. "तुम्ही या संघाला वर्ल्ड कप स्पर्धेत घेऊन जाणार आहात का? ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची तयारी आहे का? ही स्पर्धा सहा महिन्यांवर आली आहे. हा संघ निवडून आपण मागे जात आहोत. अक्षर पटेलला उपकर्णधारपदावरून काढून टाकण्यात आले आहे. रिंकू सिंग, शिवम दुबे आणि हर्षित राणा कसे आले, हे मला माहित नाही. आयपीएल हा निवडीचा मुख्य निकष मानला जातो, परंतु निवडकर्त्यांनी त्यापूर्वी कामगिरीचा विचार केलेला दिसतो." .पाचव्या क्रमांकाचा नैसर्गिक खेळाडू नाही“पाचव्या क्रमांकावर कोण फलंदाजी करेल? पाचव्या क्रमांकावर संजू सॅमसन, जितेश शर्मा किंवा शिवम दुबे किंवा रिंकू सिंग असणे आवश्यक आहे. हार्दिक पांड्या सहसा पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो, म्हणून आता पटेल अक्षर सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करू शकत नाही. त्यांनी दुबेला कसे निवडले हे मला समजत नाही. यशस्वी जैस्वालने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि आयपीएलमध्येही कामगिरी केली आहे. तो काय करतो?” असे सवाल श्रीकांत यांनी विचारले. .Asia Cup : मी श्रेयस, यशस्वीच्या जागी असतो तर संघासाठी खेळणं सोडून...; R Ashwin कडून गौतम गंभीर अन् अजित आगरकरचा समाचार...FAQs प्रश्न १: श्रेयस अय्यरला का वगळले गेले? 👉 अय्यरचा फॉर्म व फिटनेस सातत्यपूर्ण नसल्याने त्याला संधी मिळाली नाही.प्रश्न २: श्रीकांत यांनी कोणत्या खेळाडूंच्या निवडीवर नाराजी व्यक्त केली? 👉 रिंकू सिंग, शिवम दुबे आणि हर्षित राणा.प्रश्न ३: श्रीकांत यांनी संघाबद्दल काय म्हटले? 👉 हा संघ आशिया कप जिंकू शकतो, पण T20 World Cup जिंकू शकत नाही.प्रश्न ४: अक्षर पटेलबद्दल काय वाद निर्माण झाला? 👉 त्याला उपकर्णधारपदावरून हटवण्यात आले यावर श्रीकांत नाराज आहेत.प्रश्न ५: श्रीकांत यांच्या मते सर्वात मोठी समस्या कोणती? 👉 पाचव्या क्रमांकाचा नैसर्गिक फलंदाज नाही.प्रश्न ६: यशस्वी जैस्वालचा मुद्दा का उपस्थित केला गेला? 👉 त्याने IPL आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण खेळ दाखवला असूनही त्याला वगळले गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.