ICC World Cup 2027 New Formats: वन डे वर्ल्ड कप २०२७, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२८ नव्या फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाणार; ICC ची घोषणा

The ICC has approved a new format for 2027 World Cup: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने त्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप आणि २०२८ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फॉरमॅट बदलाला मान्यता दिलेली आहे. एडिनबर्ग येथे झालेल्या या बैठकीत तीन संलग्न संघटनेच्या प्रतिनिधिंच्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत. या नव्या फॉरमॅटमुळे स्पर्धेतील चुरस आणखी वाढणार आहे. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे व नामिबिया यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणार आहे. या स्पर्धेत १४ संघांचा समावेश असेल, परंतु अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी तीन टप्प्यांतून जावे लागणार आहे..Round 1 - स्पर्धेतील शेवटचे तीन संघ ( १२,१३ व १४) एकमेकांविरुद्ध खेळतील आणि त्यातील विजेता संघ पुढील फेरीत जाईल.Round 2 (३० सामने ) - उर्वरित १२ संघाची दोन गटांत विभागणी केली जाईल आणि त्यांच्यात राऊंड-रॉबिन फॉरमॅटमध्ये लढती होतील. प्रत्येक गटातील अव्वर तीन संघ पुढील फेरीत पोहोचतील आणि चौथ्या क्रमांकावरील चौथा संघही तिसऱ्या फेरीत जाईल.Round 3 Super 7 (२१ सामने ) - सात संघांमध्ये राऊंड रॉबिन लढती होतील आणि अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. पहिल्या क्रमांकावरील संघ चौथ्या, तर दुसऱ्या क्रमांकावरील संघ तिसऱ्या स्थानावरील संघाशी भिडेल..'तू भारतासाठी भरपूर केलंस...'; गौतम गंभीरचा 'हिटमॅन' रोहित शर्माला मॅसेज, India vs England मालिका शेवटची? नेमकं काय घडलं?.ICC Men’s T20 World Cup 2028 Formatsट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२८ स्पर्धा ही २० संघांमध्येच खेळवली जाईल. या संघांची प्रत्येकी ४ अशा पाच गटांत विभागणी केली जाईल. यापूर्वी पाच संघांची चार गटांत विभागणी केली जायची. प्रत्येकी गटातील अव्वल दोन संघ Super 10 गटात पात्र ठरेल..Super 10 (२० सामने ) - १० संघांची दोन गटांत विभागणी केली जाईल आणि राऊंड रॉबिन फॉरमॅटमध्ये सामने होतील. दोन्ही गटांतील विजेता संघ थेट उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील.Eliminators ( २ सामने ) - उर्वरित दोन जागा या नवीन एलिमिनेटर फॉरमॅटने निश्चित केल्या जातील. यात एका गटातील दुसऱ्या स्थानावरील संघ दुसऱ्या गटातील तिसऱ्या क्रमांकावरील संघाशी खेळेल. यातील विजेते संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील. त्यानंतर उपांत्य फेरीचे सामने व अंतिम सामना होईल..मुंबई इंडियन्स विश्वविजेते होणार; जगभरातील ट्वेंटी-२० लीगचा वर्ल्ड कप? ICC चा मास्टर प्लॅन;'World Club T20' नेमकं काय प्रकरण.ICC Men’s T20 World Cup 2028 Qualification Pathway ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणाऱ्या २०२८ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत १२ संघांनी पात्रता निश्चित केली आहे. अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, इंग्लंड, भारत, आयर्लंड, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे हे पात्र ठरले आहेत. १६ संघांच्या Global Qualifier स्पर्धेतून उर्वरित ८ संघ निश्चित होणार आहे. यामध्ये आफ्रिका, आशिया, युरोप विभागातून प्रत्येकी २ आणि अमेरिका व पूर्व आशिया पॅसिफिक विभागातून प्रत्येकी १ असे संघ ठरणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.