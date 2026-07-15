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ICC World Cup 2027 New Formats: वन डे वर्ल्ड कप २०२७, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२८ नव्या फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाणार; ICC ची घोषणा

ICC World Cup 2027 new format explained: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) २०२७ वन डे वर्ल्ड कप आणि २०२८ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धांसाठी महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत.
ICC World Cup 2027 new format explained

ICC World Cup 2027 new format explained

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

The ICC has approved a new format for 2027 World Cup: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने त्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप आणि २०२८ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फॉरमॅट बदलाला मान्यता दिलेली आहे. एडिनबर्ग येथे झालेल्या या बैठकीत तीन संलग्न संघटनेच्या प्रतिनिधिंच्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत. या नव्या फॉरमॅटमुळे स्पर्धेतील चुरस आणखी वाढणार आहे. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे व नामिबिया यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणार आहे. या स्पर्धेत १४ संघांचा समावेश असेल, परंतु अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी तीन टप्प्यांतून जावे लागणार आहे.

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