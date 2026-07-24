भारतीय संघ 'घरच्या' मैदानावर पाहुणा म्हणून खेळणार! बाहेरचा संघ यजमान म्हणून मिरवणार; नेमकं असं का होणार? जाणून घ्या वेळापत्रक

Why India will play as away team in Delhi: भारतीय संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर महिन्यात अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. हे सामने १३, १५ आणि १७ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवले जातील. पण, घरच्या मैदानावर खेळणारा भारतीय संघ मालिकेत पाहुणा म्हणून उतरेल. कारण, या मालिकेचे आयोजन अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) करणार आहे. वेळापत्रकात काही बदल न झाल्यास, ही मालिका क्रिकेटच्या इतिहासात एक अनोखा विक्रम प्रस्थापित करेल..क्रिकेट इतिहासात प्रथमच भारतीय संघ घरच्या प्रेक्षकांसमोर पाहुणा म्हणून खेळल. अफगाणिस्तानकडे सध्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी कायमस्वरूपी घरचे मैदान नाही आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून ते भारतात आंतरराष्ट्रीय सामने खेळत आहे. अफगाणिस्तान संघाने यापूर्वी ग्रेटर नोएडा, डेहराडून आणि लखनौ येथे आपले घरचे सामने खेळले आहेत. पण, भारतीय संघाविरुद्ध त्यांनी कधीही यजमानपद भूषवलेले नाही. त्यामुळे सप्टेंबरमधील ट्वेंटी-२० मालिका ऐतिहासिक ठरेल..IND vs ZIM T20I Schedule: वैभव सूर्यवंशी पहिल्या सामन्यात चमकला... आता भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातला पुढील सामना केव्हा?.भारतीय संघ ऑगस्ट महिन्यात श्रीलंका दौऱ्यावर दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी जाणार आहे. पहिली कसोटी १५ ऑगस्टला, तर दुसरी कसोटी २३ ऑगस्टपासून खेळवली जाईल. त्यानंतर दोन आठवड्यांच्या विश्रांतीनंतर भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरेल. ही मालिका आशियाई स्पर्धेच्या तयारीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. भारतीय संघ सध्या झिम्बाब्वे दौऱ्यावर आहे आणि तेथे पहिला सामना जिंकून ३ सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. तत्पूर्वी आयर्लंड व इंग्लंड दौऱ्यावर भारतीय संघाला सपाटून मार खावा लागला होता. .आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्रिकेट सामने १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान होतील.वेस्ट इंडिजचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका२७ सप्टेंबर - पहिला वनडे, तिरुअनंतपुरम३० सप्टेंबर - दुसरा वनडे, गुवाहाटी३ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे, मुल्लनपूरटी२० मालिका६ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, लखनौ९ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, रांची११ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, इंदोर१४ ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, हैदराबाद१७ ऑक्टोबर - पाचवा टी२० सामना, बंगळुरू.Asian Games 2026 : आशियाई स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी प्रार्थना करावी लागणार; क्रिकेट स्पर्धेचे वेळापत्रक पाहून नेटीझन्स संतापले.भारताचा न्यूझीलंड दौरा २०२६दोन कसोटी, तीन वनडे आणि ५ टी२० सामने - ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२६ (तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही)श्रीलंकेचा भारत दौरा २०२६तीन वनडे आणि तीन टी२० - १३ ते २७ डिसेंबर २०२६झिम्बाब्वेचा भारत दौरा २०२७३ वनडे सामने - जानेवारी २०२७ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौराकसोटी मालिका२१ ते २५ जानेवारी - पहिली कसोटी, नागपूर२९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी - दुसरी कसोटी, चेन्नई११ ते १५ फेब्रुवारी - तिसरी कसोटी, गुवाहाटी१९ ते २३ फेब्रुवारी - चौथी कसोटी, रांची२७ फेब्रुवारी ते ३ मार्च - पाचवी कसोटी, अहमदाबाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.