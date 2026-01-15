Virat Kohli : १४०३ दिवसांनी अव्वल बनलेल्या विराटचे स्थान संकटात; राजकोटमधील चूक पडणार महागात, काही तासांत ताज गमावणार

ICC ODI rankings after IND vs NZ match : भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली याने आयसीसी वन डे फलंदाजांमध्ये १४०३ दिवसानंतर अव्वल स्थान पटकावले. रोहित शर्माकडे हे अव्वल स्थान होते आणि विराटच्या सातत्याने त्याला नंबर वन फलंदाज बनवले. पण, आता त्याचा हा आनंद क्षणिक ठरण्याची शक्यता बळावली आहे. राजकोट येथे झालेल्या भारत-न्यूझीलंड सामन्यातील अपयशाने त्याचे स्थान संकटात आले आहे. .आयसीसीने १४ जानेवारील वन डे क्रिकेटची क्रमवारी जाहीर केली आणि कोहली हिटमॅन रोहितला मागे सोडून नंबर वन फलंदाज बनला. २०२१ नंतर तो प्रथमच वन डे फलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचला. रोहितची तिसऱ्या स्थानी घसरण झाली, तर न्यूझीलंडचा डॅरिल मिचेल दुसऱ्या क्रमांकावर आला. आता विराट व मिचेल यांच्यात फक्त ( ७८५-७८४) एका गुणाचा फरक आहे, तर रोहित ७७५ रेटींग पॉइंटसह तिसरा आहे. पहिल्या वन डे सामन्यांत रोहित २६ धावांवर बाद झाला, तर मिचेल व विराटने अनुक्रमे ८४ व ९३ धावांची खेळी केली होती..Bangladesh Cricket: बांगलादेश क्रिकेटपटूचं बंड! भारताला धमकी देणाऱ्या BCB विरोधात आक्रमक; बहिष्काराची भाषा.३७ वर्षीय विराट ४ वर्षांनंतर वन डे क्रमवारीत (ICC ODI Rankings) अव्वल क्रमांकावर आला आहे. यापूर्वी तो जुलै २०२१ मध्ये अव्वल क्रमांकावर होता. तसेच अव्वल क्रमांकावर येण्याची विराटची ही ११ वी वेळ आहे. तो एकूण ८२५ दिवस अव्वल क्रमांकावर राहिला आहे. त्यामुळे सर्वाधिक दिवस अव्वल क्रमांकावर राहणारा तो भारतीय खेळाडू आहे. तसेच सर्वाधिक दिवस अव्वल क्रमांकावर राहणाऱ्या जगातील खेळाडूंमध्ये १० व्या क्रमांकावर आहे..Why Virat Kohli Is Set To Be Dethroned?विराटने १४०१ दिवसानंतर वन डे क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले आणि तासाभरातच त्याचे स्थान संकटात आले आहेत. कारण मिचेल व रोहित यांच्या आणि विराटच्या गुणांत फार फरक नाही. विराट दुसऱ्या सामन्यात २३ धावांवर बाद झाला आणि रोहितलाही २४ धावा करता आल्या. पण, मिचेलने सातत्य राखताना आणखी एक अर्धशतकीय खेळी केली. त्यामुळे आता ताजी क्रमवारी जाहीर झाल्यास मिचेल वन डे क्रिकेटमधील नंबर वन फलंदाज बनले..Bumrah 2.0 viral video: छोटा बूमबूम! ज्युनिअर बूमराह करतोय वडिलांना कॉपी, अॅक्शन पाहून भज्जी म्हणाला....पण, विराटला हे स्थान कायम राखण्याची संधी आहे. आयसीसीची ताजी क्रमवारी बुधवारी जाहीर होईल आणि भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला तिसरा सामना येत्या रविवारी होणार आहे. या सामन्यात विराटने मोठी खेळी केल्यास आणि मिचेल अपयशी ठरल्यास क्रमवारीत फार बदल होणार नाही. विराटचे अव्वल स्थान कायम राहिल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.