IND vs NZ 2nd ODI : विराट कोहलीचं सातत्य, वाढवतंय रोहित शर्माचं टेंशन! आज असं काही घडल्यास, बसेल 'हिटमॅन'च्या साम्राज्याला धक्का

IND vs NZ 2nd ODI ranking impact explained : भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा वन डे सामना राजकोट येथे खेळवला जातोय. पाहुण्यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या वन डेत विराट कोहलीच्या ९३ धावांच्या खेळीने वडोदराचे मैदान गाजवले होते आणि त्याची सातत्यपूर्ण कामगिरी ही संघासाठी चांगली गोष्ट आहे. पण, त्याचे सातत्य रोहित शर्माच्या ( Rohit Sharma) साम्राज्याला धक्का देणारे ठरणार आहे. .ICC ODI Batter Rankingविराटला पाच वर्षानंतर पुन्हा एकदा आयसीसी वन डे फलंदाजांमध्ये अव्वल स्थान पटकावण्याची संधी निर्माण झाली आहे. भारताने २०२६ मधील पहिल्या वन डे सामन्यात न्यूझीलंडवर ४ विकेट्स राखून विजय मिळवला आणि या सामन्यात विराटने ९३ धावांची खेळी केली. या खेळमुळे तो आयसीसी वन डे फलंदाजांच्या क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर आला आणि आता तो अव्वल स्थानावर असलेल्या रोहितला आव्हान देतोय..ICC Under-19 World Cup 2026 : १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला मोठा झटका! फक्त एकदाच १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप खेळता येणार; राहुल द्रविड कारणीभूत.विराट ७७३ रेटिंग पॉइंटसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर रोहितचे ७८१ रेटिंग पॉइंट्स आहेत. अव्वल स्थानाच्या शर्यतीत न्यूझीलंडचा डॅरील मिचेलही आहे. तो ७६६ रेटिंग पॉइंटसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मिचेलने पहिल्या वन डेत ८४ धावांची खेळी केली होती, तर रोहित २६ धावांवर बाद झाला होता. आयसीसीची क्रमवारी आठवड्याला अपडेट होते..विराटने राजकोट आणि १८ जानेवारीला इंदूर येथे उल्लेखनीय कामगिरी केल्यास तो अव्वल स्थानावर झेप घेऊ शकतो. आणखी एक ५० + धावांची खेळी, त्याच्या खात्यात १० ते २० गुण जमा करू शकतात. त्यात भारत जिंकल्यास अधिक फायदा होईल. पण, रोहित आजही अपयशी ठरल्यास त्याला फटका बसेल. अशा परिस्थितीत रोहितची दुसऱ्या क्रमांकावर घसरण होऊ शकते..ICC Under-19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशीचा 'जलवा' पाहण्यासाठी व्हा सज्ज! उद्यापासून सुरू होतोय वर्ल्ड कप; जाणून घ्या भारताचे संपूर्ण वेळापत्रक.Men's odi Batting rankingsरोहित शर्मा - ७८१ रेटिंग पॉइंट्सविराट कोहली - ७७३ रेटिंग पॉइंट्सडॅरिस मिचेल - ७६६ रेटिंग पॉइंट्सइब्राहिम झाद्रान - ७६४ रेटिंग पॉइंट्सशुभमन गिल - ७२३ रेटिंग पॉइंट्सबाबर आझम - ७२२ रेटिंग पॉइंट्स.