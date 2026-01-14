Cricket

IND vs NZ 2nd ODI : विराट कोहलीचं सातत्य, वाढवतंय रोहित शर्माचं टेंशन! आज असं काही घडल्यास, बसेल 'हिटमॅन'च्या साम्राज्याला धक्का

ICC ODI rankings Virat Kohli-Rohit Sharma points calculation : भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या वन डे सामन्यात फक्त मालिका विजयाचाच नव्हे, तर ICC वनडे क्रमवारीतील अव्वल स्थानाचाही संघर्ष रंगणार आहे. विराट कोहली सध्या जबरदस्त सातत्यात आहे आणि आजच्या सामन्यात मोठी खेळी केल्यास तो थेट No.1 वनडे फलंदाज बनू शकतो.
Virat Kohli and Rohit Sharma as the ICC ODI No.1 ranking

Virat Kohli and Rohit Sharma as the ICC ODI No.1 ranking

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND vs NZ 2nd ODI ranking impact explained : भारत-न्यूझीलंड यांच्यातला दुसरा वन डे सामना राजकोट येथे खेळवला जातोय. पाहुण्यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या वन डेत विराट कोहलीच्या ९३ धावांच्या खेळीने वडोदराचे मैदान गाजवले होते आणि त्याची सातत्यपूर्ण कामगिरी ही संघासाठी चांगली गोष्ट आहे. पण, त्याचे सातत्य रोहित शर्माच्या ( Rohit Sharma) साम्राज्याला धक्का देणारे ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
ICC Ranking
cricket news today
ODI cricket

Related Stories

No stories found.