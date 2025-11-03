Explained : ३०८ धावा अन् २ विकेट्स... तरीही प्रतिका रावलला वर्ल्ड कप विजयाचं मेडल का दिलं गेलं नाही? ICC चा नियम काय सांगतो वाचा

Why Pratika Rawal didn’t get World Cup medal ICC rule explained? कपिल देव, महेंद्रसिंग धोनी आणि आता हरमनप्रीत कौर... भारतीय संघाला वन डे वर्ल्ड कप जिंकून देणाऱ्या कर्णधारांमध्ये हरमनने तिचं नाव कोरलं आहे. रविवारी नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी विजय मिळवून भारताने महिला वर्ल्ड कप उंचावला. यापूर्वी २००५ व २०१७ मध्ये भारतीय संघाला उप विजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. पण, काल हरमनप्रीतच्या संघाने ती रेषा ओलांडली आणि वर्ल्ड कप जिंकला. आयसीसी अध्यक्ष जय शाह यांच्या हस्ते जेतेपदाची ट्रॉफी हरमनप्रीतला दिली गेली. त्याआधी प्रतिका रावल सोडल्यास सर्व भारतीय खेळाडूंना आयसीसीने मेडल दिले गेले. असे का? .भारताच्या या वर्ल्ड कप विजयात सर्व खेळाडूंचे योगदान आहे. स्मृती मानधनाने सर्वाधिक ४३४ धावा केल्या आणि त्यानंतर सर्वाधिक धावा करणारी प्रतिकाच आहे.. तिने ३०८ धावा आणि २ विकेट्स घेतल्या. एकूण सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये प्रतिका चौथ्या क्रमांकावर आहे. २५ वर्षीय खेळाडूने ६ डावांत ५१.३३च्या सरासरीने धावा करताना न्यूझीलंडविरुद्धच्या अटीतटीच्या लढतीत शतकी खेळी साकारली होती. तरीही तिला जेतेपदाचं पदक न दिल्याने सर्वांना आश्चर्य वाटत आहे..Premium ! Women's World Cup - फ्लॅश लाइट्स, जयघोष, आनंदाश्रू… भारतीय महिलांनी खाचखळग्यातून साकारलेला ऐतिहासिक क्षण.भारतीय संघ सेलिब्रेशन करत असताना प्रतिका व्हिलचेअरवर बसून त्यांच्यात सहभागी झाली. बांगलादेशविरुद्धच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात क्षेत्ररक्षण करताना प्रतिकाचा पाय मुरगळला होता. त्यामुळे तिला स्पर्धेतून बाहेर जावे लागले होते. तिच्या जागी शफालीला संधी मिळाली आणि अंतिम सामन्यात अष्टपैलू कामगिरी करून शफाली प्लेअर ऑफ दी मॅच ठरली. भारताच्या सर्व १५ सदस्यांना जेतेपदाचं पदक मिळालं. आयसीसीच्या नियमानुसार संघातील सदस्य असलेल्या १५ खेळाडूंना पदक दिलं जातं. याचा अर्थ शफालीला पदक मिळालं अन् प्रतिकाला मिळालं नाही. .प्रतीकाची कहाणी २००३ च्या पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेत्या ऑस्ट्रेलियन संघातील जलदगती गोलंदाज जेसन गिलेस्पीसारखीच आहे. त्याने या स्पर्धेत चार सामन्यांत आठ विकेट्स घेतल्या होत्या. पण, त्याला टाचेची दुखापत झाली आणि स्पर्धेबाहेर व्हावे लागले. त्याच्या जागी नॅथन ब्रॅकनला संघात स्थान देण्यात आले आणि जेतेपदानंतर त्याला मेडल मिळाले. त्याने त्याच्या आत्मचरित्रात या प्रसंगाबद्दल लिहिले होते. .Women's World Cup : भारतीय महिला संघाचे गाणं ऐकलंत का? चार वर्षांपूर्वी ठरवलं होतं, जेव्हा वर्ल्ड कप जिंकू तेव्हा... Video Viral.भारतीय खेळाडूंची कामगिरी...स्मृती मानधना - ४३४ धावाप्रतिका रावल - ३०८ धावा व २ विकेट्सजेमिमा रॉड्रीग्ज - २९२ धावाहरमनप्रीत कौर - २६० धावारिचा घोष - २३५ धावादीप्ती शर्मा - २१५ धावा व २२ विकेट्सहर्लीन देओल - १६९ धावाअमनजोत कौर - १४६ धावा व ६ विकेट्सस्नेह राणा - ९९ धावा व ७ विकेट्सशफाली वर्मा - ८३ धावा व २ विके्टस ( फायनलमध्ये)श्री चरणी - १४ विकेट्सक्रांती गौड - ९ विकेट्सराधा यादव - ४ विकेट्सरेणुका सिंग ठाकूर - ३ विकेट्स .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.