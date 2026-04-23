बदमाश पाकिस्तानी ! Mohsin Naqvi ने पत्रकाराला किडनॅप केले? PCB प्रमुखावर गंभीर आरोप, एका Video ने जगभरात खळबळ

Mohsin Naqvi Faces Explosive Allegations by Fans: पाकिस्तानचा क्रीडा पत्रकार सनाउल्ला खान याने त्याच्या भावाच्या अपहरणांसदर्भात पंतप्रधान शेहबाज शरिफ आणि पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्याकडे धाव घेतली आहे. त्याच्या भावाचे लाहोर येथून अपहरण झाले होते. ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झालेल्या सनाउल्ला खान याने 'एक्स'वर एक व्हिडिओ पोस्ट करून या घटनेचा तपशील दिला आणि पाकिस्तान सरकारकडे मदतीची विनंती केली. .पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड(PCB) प्रमुख आणि गृहमंत्री मोहसिन नक्वी त्यांच्या वादग्रस्त प्रकल्पासाठी हजारो घरे पाडण्यात आली होती, त्यावर सनाउल्ला याच्या भावाने टीका केली होती आणि त्यामुळेच त्याचे अपहरण झाल्याचा दावा नेटकऱ्यांनी केला आहे..गृह मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार, कॅपिटल डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने (सीडीए) इस्लामाबादमधील 'बेकायदेशीर अतिक्रमणे' म्हणून संबोधली जाणारी ठिकाणे हटवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाडकाम केले आहे. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी या भागांना व्यावसायिक विकास प्रकल्पांमध्ये रूपांतरित करण्याची नक्वी यांची योजना आहे. मोहसिन नक्वींना याप्रकरणी जाब विचारण्यात आला आणि म्हणून सनाउल्ला खानच्या भावाचे अपहरण करण्यात आले, असा दावा फॅन्सने केला आहे..आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ दरम्यान विक्रांत गुप्ता यांना आमंत्रित केल्यामुळे पाकिस्तानी सैन्याने सनाउल्ला खानला लक्ष्य केले होते, ज्यामुळे सनाउल्लाला पाकिस्तान सोडून ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थायिक होण्यास भाग पडले. .एका जुन्या व्हिडिओमध्ये विक्रांत यांनी हे देखील मान्य केले आहे की, मोहसिन नक्वी यांना प्रश्न विचारणाऱ्या मोहम्मद हाफीज यांची मुलाखत घेतल्याबद्दल पीसीबीने सनाउल्लावर बंदी घातली होती.