Fact Check : एलिसे पेरीने लाईव्ह सामन्यात बाबर आझमला केलं प्रपोज? BBL सामन्यात नेमकं काय घडलं?

Fake viral photo of Ellyse Perry and Babar Azam: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज बाबर आझम वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. त्याचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. ऑस्ट्रेलियन महिला स्टार क्रिकेटपटू एलिस पेरीने त्याला मैदानावर प्रपोज केल्याचे वृत्त आहे. त्याने पेरीचा प्रपोजल स्वीकारला आहे, ज्यामुळे क्रिकेट जगतात खळबळ उडाली आहे. ही बातमी खरी आहे का, हे सर्वांना जाणून घ्यायचे आहे. याचा शोध आम्ही घेतला आहे. ही बातमी पूर्णपणे खोटी आहे. पेरीने बाबरला प्रपोज केलेले नाही. ही फक्त लोक पसरवत असलेली अफवा आहे..सोशल मीडियावर @ankitmalik22 नावाच्या एका चाहत्याने लिहिले आहे की, 'एलिस पेरीने लाईव्ह टीव्हीवर बाबर आझमला लग्नासाठी प्रपोज केले.'@Kshitij_Xtra नावाच्या एका क्रिकेट चाहत्याने लिहिले आहे की, 'बीबीबीएल दरम्यान एलिस पेरीने बाबर आझमला लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला होता, बाबरने तो प्रस्ताव स्वीकारला आहे.'.बाबर आझम सध्या बीबीएलमध्ये खेळतोय आणि त्याला अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाही. त्याने स्पर्धेत सात डावांमध्ये १४५ धावा केल्या आहेत. बाबरने बीबीएलमध्ये फक्त तीन वेळा दुहेरी आकडा गाठला. मेलबर्न रेनेगेड्सविरुद्ध त्याने नाबाद ५८ धावा केल्या आहेत. बाबर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही बऱ्याच काळापासून संघर्ष करताना दिसतोय. त्यात त्याचे कर्णधारपदही गेले..बाबरने पाकिस्तानसाठी ६१ कसोटीत ४३६६ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ९ शतकं व ३० अर्धशतकं आहेत. १४० वन डे सामन्यांत त्याने ५३.७२ च्या सरासरीने ६५०१ धावा केल्या आहेत. त्यात २० शतकं व ३७ अर्धशतकांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त त्याने १३६ सामन्यांत ४४२९ धावा करताना ३ शतकं व ३८ अर्धशतकं झळकावली आहेत..बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा हट्ट अन् भिकेला लागले खेळाडू... BCCI शी पंगा घेणं पडलं महागात, याला म्हणतात 'तोंड दाबून बुक्क्याचा मार'....ऑस्ट्रेलियन ऑलराऊंडर एलिसे पेरीने १४ कसोटींत २ शतकं व ४ अर्धशतकांसह ९३० धावा केल्या आहेत आणि ३९ विकेट्स घेतल्या आहेत. १६५ वन डे सामन्यांत तिने ४५०४ धावा व १६६ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर ट्वेंटी-२०त १६८ सामन्यांत तिच्या नावावर २१७३ धावा व १२६ विकेट्स आहेत.