Rohit Sharma विरुद्ध मिचेल स्टार्कने खरंच 176.5 Kmph वेगात बॉल टाकला? जाणून घ्या सत्य काय

ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला. मिचेल स्टार्क आणि जोश हेजलवूडच्या वेगवान गोलंदाजीने भारताच्या फलंदाजांना मोठे धक्के दिले. या सामन्यादरम्यान स्टार्कने रोहित शर्माविरुद्ध ताशी १७६.६ किमी वेगाने चेंडू टाकल्याचे म्हटले गेले, त्यामागील सत्यता जाणून घ्या..भारताविरूद्धच्या वनडे मालिकेला ऑस्ट्रेलियाने दणक्यात सुरुवात केली. पर्थला झालेला पहिला वनडे सामना ऑस्ट्रेलियाने ७ विकेट्सने जिंकला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांनी शानदार गोलंदाजी केली, विशेषत: जोश हेजलवूड आणि मिचेल स्टार्क या वेगवान गोलंदाजांनी. त्यांनी सुरुवातीलाच भारताला मोठे धक्के दिले होते. त्यातही मिचेल स्टार्कने पहिल्याच स्पेलमध्ये तिखट मारा केला होता. त्याने पहिल्या स्पेलमध्ये ५ षटके टाकचाना २० धावाच देत १ विकेट घेतली होती..AUS vs IND: मोहम्मद सिराजची सुपरमॅनसारखी फिल्डिंग! बाऊंड्रीजवळ एकाच हाताने चेंडू पकडून आडवला सिक्स, पाहा Video.दरम्यान, त्याने या सामन्यातील पहिलाच चेंडू रोहित शर्माविरुद्ध वेगात टाकला होता. त्याच्या या चेंडूची बरीच चर्चाही झाली. त्याने ताशी १७६.६ किमी वेगाने हा चेंडू टाकला असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे हा वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात वेगवान चेंडू असल्याचीही चर्चा झाली.आत्तापर्यंत इतक्या वेगात वनडे क्रिकेटमध्ये कोणीही चेंडू टाकलेला नाही. त्यामुळे याबाबत अनेकांना आश्चर्य वाटले होते. या वेगवान चेंडूचे अनेक फोटोही व्हायरल झाले होते. कारण सामन्यादरम्यान, तसे स्पीड गनचे ग्राफिक्स समोर आले होते. मात्र, नंतर ही स्पीड गन ग्राफिक्सची चुक असल्याचे समोर आले. ब्रॉडकास्टर्सने नंतर समोर आणलेल्या ग्राफिक्समधून हे स्पष्ट झाले, तो चेंडू खरंतर ताशी १४०.८ किमी वेगाने टाकला होता. त्यामुळे त्याच्या चेंडूचा खरा वेग ताशी १७६.६ किमी नव्हता, हे समोर आले. .तथापि, स्टार्कने त्याचा पहिला स्पेल भारतीय फलंदाजांविरुद्ध चांगलाच आक्रमक टाकला होता, त्याने सातत्याने जवळपास ताशी १४० किमी वेग त्याच्या चेंडूंचा ठेवला होता. दरम्यान, रोहितला नंतर जोश हेडलवूडने ८ धावांवर बाद केले. तर नंतर स्टार्कनेच विराट कोहलीला ८ चेंडूवर शून्य धावेवक असताना बाद केले होते. कर्णधार शुभमन गिलही १० धावांवर नॅथन एलिसविरुद्ध बाद झाला होता. श्रेयस अय्यरला हेजलवूडने ११ धावांवर बाद केले होते..त्यामुळे भारताची वरची फळी कोलमडली असताना नंतर केएल राहुल (३८) आणि अक्षर पटेल (३१) यांच्या खेळीने भारताच्या डावाला आधार दिला. नंतर नितीश कुमार रेड्डीने २ षटकारांसह केलेल्या नाबाद १९ धावांमुळे भारतीय संघाने पावसामुळे २६-२६ षटकांच्या झालेल्या या सामन्यात ९ बाद १३६ धावा केल्या होत्या..IND vs AUS: पहिला वनडे सामना हरूनही कर्णधार शुभमन गिल समाधानी; कारण सांगताना म्हणाला, 'या मॅचने आम्हाला...'.मात्र, डकवर्थ लुईस नियमानुसार ऑस्ट्रेलियासमोर १३१ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. या लक्ष्याचा पाठलाग ऑस्ट्रेलियाने २१.१ षटकात ३ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला. ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार मिचेल मार्शने ४६ धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच जोश फिलिपने ३७ धावांची खेळी केली, तर मॅथ्यू रेनशॉने नाबाद २१ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.