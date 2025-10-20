Cricket

Rohit Sharma विरुद्ध मिचेल स्टार्कने खरंच 176.5 Kmph वेगात बॉल टाकला? जाणून घ्या सत्य काय

Did Mitchell Starc Bowl at 176.6 kmph to Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या वनडेत भारताला पराभूत केले. या सामन्यात मिचेल स्टार्कने रोहित शर्माला टाकलेला पहिलाच चेंडू ताशी १७६.६ किमी वेगाने टाकल्याचे म्हटले गेले. यामागील सत्य नेमकं काय आहे, जाणून घ्या.
Did Mitchell Starc Bowl at 176.6 kmph to Rohit Sharma

Did Mitchell Starc Bowl at 176.6 kmph to Rohit Sharma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • मिचेल स्टार्क आणि जोश हेजलवूडच्या वेगवान गोलंदाजीने भारताच्या फलंदाजांना मोठे धक्के दिले.

  • या सामन्यादरम्यान स्टार्कने रोहित शर्माविरुद्ध ताशी १७६.६ किमी वेगाने चेंडू टाकल्याचे म्हटले गेले, त्यामागील सत्यता जाणून घ्या.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
bowler
ind vs aus
australia cricket team
Australian Cricketer
cricket news today
ODI cricket
ODI cricket records
Mitchell Starc retirement

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com