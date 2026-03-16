FACT CHECK : रोहित शर्माने सनरायझर्स हैदराबादला इंस्टाग्रामवर केले अनफॉलो , पाकड्याला ताफ्यात घेतल्याचा आलाय राग?

Abrar Ahmed The Hundred Sunrisers Hyderabad controversy: पाकिस्तानी फिरकीपटू अबरार अहमद याला दी हंड्रेड लीगसाठी सनरायझर्स हैदराबादची मालकी हक्क असलेल्या सनरायझर्स लीड्स संघाने करारबद्ध केल्यापासून वाद सुरू झाला आहे. काव्या मारन अन् तिच्या टीमने २.३४ कोटी रुपये मोजून पाकिस्तानी खेळाडूला करारबद्ध केल्यानंतर आयपीएल फ्रँचायझीवर बहिष्कार टाकण्याची भाषा होऊ लागलीय. त्यात सनरायझर्स लीड्स संघाचे X अकाऊंट सस्पेंड करण्यात आले. त्यानंतर आता भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) यानेही SRH ला इंस्टाग्रामवर अनफॉलो केल्याचा दावा केला जात आहे. .पाकिस्तानी खेळाडूंना इंडियन प्रीमियर लीगमधून बंदी घालण्यात आली आहे आणि चाहत्यांना भारतीय मालकीच्या फ्रँचायझींनी परदेशी लीगमध्ये बहिष्कार सुरू ठेवावा अशी इच्छा आहे. परंतु इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने (ECB) स्पष्ट केले की," हंड्रेडमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. खेळाडूंच्या त्यांच्या कामगिरीच्या जोरावर संघात घ्यायला हवे. " .Vaibhav Suryavanshi: हम पहला ही उड़ा देंगे… राहुल द्रविडशी पहिल्याच भेटीत काय म्हणालेला वैभव? सॅमसनने केली पोलखोल; Video.अबरार अहमदला संघात घेतल्यानंतर सनरायझर्स लीड्सचे प्रशिक्षक डॅनियल व्हेटोरी म्हणाले की,"फ्रँचायझी अबरार अहमदला मिळाल्याने आनंदी आहे, तसेच उस्मान तारिक आणि रिशाद हुसेनसारखे खेळाडू देखील त्यांच्या रडारवर आहेत.अहमद विविधतेच्या बाबतीत अद्वितीय आहे आणि विशेषतः देशांतर्गत खेळाडूंनी, त्याला यापूर्वी पाहिले नसेल. आम्ही आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक खेळाडूसह लिलावात आलो..अबरार अहमद Hundred लीगमधून घेणार माघार?पण, अबरारचा समावेश अनिश्चित नाही. दी हंड्रेड स्पर्धेदरम्यान पाकिस्तान क्रिकेट संघाची आंतरराष्ट्रीय मालिका आहे. राष्ट्रीय कर्तव्यामुळे अबरार दी हंड्रेडमधून माघार घेण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डही ( PCB) याच कारणामुळे त्याला NOC देणार नाही.दी हंड्रेड लीगदरम्यान पाकिस्तानचा संघ दोन कसोटी सामन्यांसाठी वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर जाणार आहे. हा दौरा १५ जुलै ते ७ ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. दी हंड्रेड लीग २१ जुलै ते १६ ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. त्यात रोहित शर्माने इन्स्टाग्रामवर SRH ला अनफॉलो केल्याचा दावा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुकवर व्हायरल झाला..IPL : विराट कोहलीने निवडली RCB ची आवडती प्लेइंग इलेव्हन; अनिल कुंबळेसह स्टार्क-चहललाही संधी.काय आहे सत्य?रोहित शर्मा सनरायझर्स हैदराबादला इंस्टाग्रामवर फॉलो करत नाही. त्यामुळे लीड्स फ्रँचायझीने अबरार अहमदला निवडल्यानंतर त्याने SRH ला अनफॉलो केल्याचा दावा खोटा ठरतो. मुंबई इंडियन्स व्यतिरिक्त, रोहित शर्मा इंस्टाग्रामवर इतर कोणत्याही आयपीएल फ्रँचायझीला फॉलो करत नाही. तो इंस्टाग्रामवर ११२ अकाउंट्सना फॉलो करतो आणि त्यापैकी बहुतेक क्रिकेटपटू किंवा ब्रँड आहेत.