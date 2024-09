क्रिकेट

Fact Check: विराट कोहली अन् तेजस्वी यादव खरंच एकत्र क्रिकेट खेळलेत? Viral Video तील दाव्यात किती सत्य, वाचा

Did Virat Kohli and Tejashwi Yadav Played Together: बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय, ज्यात त्यांनी विराट कोहलीबरोबर एकत्र क्रिकेट खेळले असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचा हा दावा खरा आहे की नाही, हे जाणून घ्या.