Fact Check: वैभव सूर्यवंशीने Laila Faisal ची रिल केली रिपोस्ट; अभिषेक शर्माच्या कथित गर्लफ्रेंडला फॉलो करतोय पठ्ठ्या

Did Vaibhav Suryavanshi repost Laila Faisal's reel?: भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून, दोन्ही संघांमध्ये ५ सामन्यांची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका सुरू आहे. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला. या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताने चांगली फलंदाजी करत ७ बाद १८९ धावा उभारल्या. मात्र, पावसामुळे इंग्लंडला फलंदाजीची संधीच मिळाली नाही आणि सामना रद्द करण्यात आला..या दौऱ्यासाठी भारतीय संघात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. कर्णधारपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरकडे देण्यात आली असून, उपकर्णधार म्हणून युवा तिलक वर्माची निवड करण्यात आली आहे. मात्र, या सर्वांमध्ये सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची. पदार्पणाची संधी मिळण्याची प्रतीक्षा करत असतानाच वैभव आता आणखी एका कारणामुळे चर्चेत आला आहे..आयपीएल २०२६ मध्ये वैभव सूर्यवंशीने आपल्या तुफानी फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्याने संपूर्ण हंगामात अनेक मोठ्या खेळी करत ऑरेंज कॅपसह अनेक पुरस्कार आपल्या नावावर केले. त्यानंतर भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यात झालेल्या तिरंगी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात त्याने अवघ्या २९ चेंडूत ९४ धावांची स्फोटक खेळी करत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याच्या या कामगिरीमुळे त्याला भारतीय वरिष्ठ संघात स्थान मिळाले..मात्र, आता वैभव एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. त्याच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत असताना, त्याच्या इन्स्टाग्रामवरील एका पोस्टने चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे..सोशल मीडियावर वैभव सूर्यवंशीने भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्माची कथित गर्लफ्रेंड लैला फैसल हिचा इन्स्टाग्राम रील रिपोस्ट केल्याचा दावा व्हायरल होत आहे. यासंदर्भातील काही स्क्रीनशॉटही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले जात आहेत. .IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची उत्सुकता; पण प्लेइंग XI मधून बाहेर बसणार कोण?.मात्र, हा रील चुकून रिपोस्ट झाला की मुद्दाम, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. तसेच वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा किंवा लैला फैसल यांच्यापैकी कोणाच्याही बाजूने या दाव्याची पुष्टी किंवा प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा दावा अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेला नाही.दरम्यान, वैभव सूर्यवंशीला अद्याप भारतीय संघाकडून पदार्पणाची संधी मिळालेली नाही. आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकेतही तो अंतिम अकरामध्ये स्थान मिळवू शकला नव्हता. आता इंग्लंडविरुद्धच्या उर्वरित सामन्यांमध्ये त्याला संधी मिळते का, याकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.