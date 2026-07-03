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Fact Check: वैभव सूर्यवंशीने Laila Faisal ची रिल केली रिपोस्ट; अभिषेक शर्माच्या कथित गर्लफ्रेंडला फॉलो करतोय पठ्ठ्या

Did Vaibhav Suryavanshi repost Laila Faisal's reel?: वैभव सूर्यवंशीने लैला फैसलचा इन्स्टाग्राम रील रिपोस्ट केल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मात्र, या दाव्याला कोणतीही अधिकृत पुष्टी नसून संबंधितांकडूनही कोणतेही वक्तव्य आलेले नाही.
Did Vaibhav Suryavanshi repost Laila Faisal's reel?

Vaibhav Suryavanshi

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Did Vaibhav Suryavanshi repost Laila Faisal's reel?: भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून, दोन्ही संघांमध्ये ५ सामन्यांची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका सुरू आहे. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला.

या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताने चांगली फलंदाजी करत ७ बाद १८९ धावा उभारल्या. मात्र, पावसामुळे इंग्लंडला फलंदाजीची संधीच मिळाली नाही आणि सामना रद्द करण्यात आला.

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