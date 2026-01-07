Faf du Plessis ने इतिहास रचला! पाकिस्तानी शोएब मलिकचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, बनला जगातील पहिला फलंदाज ज्याने...

Faf du Plessis Scripts History, Surpasses Shoaib Malik: दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार फॅफ ड्यू प्लेसिस यांना ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली. SA20 मध्ये जॉबर्ग सुपर किंग्सचे प्रतिनिधित्व करताना त्याने एमआय केप टाऊनच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. त्याने २१ चेंडूंत ४४ धावा कुटल्या आणि ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १२ हजार धावांचा टप्पा ओलांडला. त्याने ४०६ डावांत ८ शतकं व ८२ अर्धशतकांसह हा टप्पा पार केला आणि ट्वेंटी-२०त १२ हजार धावा करणारा तो जगातील दहावा फलंदाज ठरला. पण, ४१ वर्ष ओलांडल्यानंतर त्याने हा पराक्रम केला. .फॅफने ४१ वर्ष व १७८ दिवसांचा असताना ट्वेंटी-२०त १२ हजार धावा पूर्ण करून वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. त्याने शोएब मलिका व ख्रिस गेल यांचा विक्रम मोडला. ट्वेंटी-२०त हा पल्ला पार करणारा तो सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला. मलिकने ४० वर्ष व ३१५ दिवसांचा असताना आणि गेलने ३९ वर्ष व ३१ दिवसांचा असताना हा टप्पा ओलांडला होता..फॅफ ड्यू प्लेसिस जगभरातील अनेक फ्रँचायझी लीगमध्ये खेळला आहे, परंतु इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये त्याचे नाणे खणखणीत वाजले आहे. आयपीएलमध्ये त्याने चेन्नई सुपर किंग्स व रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून उल्लेखनीय कामगिरी केली. तो RCB चा कर्णधार होता. आयपीएल २०२५ च्या लिलिवात त्याला RCB ने रिलिज केले. यावर्षी त्याने आयपीएलमधून माघार घेताना पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला. आयपीएलमध्ये त्याने १५४ सामन्यांत ३९ अर्धशतकांसह ४७७३ धावा केल्या आहेत..Most runs in career in T20s१४५६२ धावा - ख्रिस गेल ( ४६३ सामने)१४४६२ धावा - किरॉन पोलार्ड ( ७३३ सामने)१४४४९ धावा - अॅलेक्स हेल्स ( ५२८ सामने)१३८३६ धावा - डेव्हिड वॉर्नर ( ४३० सामने)१३५७१ धावा - शोएब मलिका ( ५५७ सामने )१३५५४ धावा - जॉस बटलर ( ४७८ सामने)१३५४३ धावा - विराट कोहली ( ४१४ सामने )१२८५४ धावा - जेम्स विन्स ( ४६४ सामने)१२२४८ धावा - रोहित शर्मा ( ४६३ सामने )१२००२ धावा - फॅफ ड्यू प्लेसिस ( ४२९ सामने ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.