Cricket

Faf du Plessis ने इतिहास रचला! पाकिस्तानी शोएब मलिकचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, बनला जगातील पहिला फलंदाज ज्याने...

Faf du Plessis breaks Shoaib Malik T20 record: दक्षिण आफ्रिकेचा अनुभवी फलंदाज फॅफ ड्यू प्लेसिसने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करत पाकिस्तानी दिग्गज शोएब मलिकचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला आहे.
Faf du Plessis creates history by becoming the oldest player to cross 12,000 runs in T20

Faf du Plessis creates history by becoming the oldest player to cross 12,000 runs in T20

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Faf du Plessis Scripts History, Surpasses Shoaib Malik: दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार फॅफ ड्यू प्लेसिस यांना ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केली. SA20 मध्ये जॉबर्ग सुपर किंग्सचे प्रतिनिधित्व करताना त्याने एमआय केप टाऊनच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. त्याने २१ चेंडूंत ४४ धावा कुटल्या आणि ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १२ हजार धावांचा टप्पा ओलांडला. त्याने ४०६ डावांत ८ शतकं व ८२ अर्धशतकांसह हा टप्पा पार केला आणि ट्वेंटी-२०त १२ हजार धावा करणारा तो जगातील दहावा फलंदाज ठरला. पण, ४१ वर्ष ओलांडल्यानंतर त्याने हा पराक्रम केला.

Loading content, please wait...
Faf Du Plessis
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Chris Gayle
t20 league
cricket news today
Shoaib Malik
T20 Cricket Records
T20 cricket milestones

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com