४२ वर्षीय फॅफ ड्यू प्लेसिसचे वादळी शतक! १६ चेंडूंत ७८ धावांचा पाऊस... सुपर किंग्सचा विजय अन् फलंदाजाला जगात टॉपर ठरवणारा विक्रम

Texas Super Kings chase 221 runs thanks to Faf du Plessis: ४२ वर्षीय फॅफ ड्यू प्लेसिसने वय हा केवळ आकडा आहे, हे सिद्ध केले. त्याने वादळी शतकी खेळी करताना टेक्सास सुपर किंग्सला २२१ धावांचे लक्ष्य १८.३ षटकांत सहज पार करून दिले. सुपर किंग्सने मेजर लीग क्रिकेटमध्ये सिटल ऑर्कसवर ६ विकेट्स व ९ चेंडू राखून विजय मिळवला. ड्यु प्लेसिसच्या 'फॅफ' शतकामुळे ऑर्कसच्या टीम सेइफर्टची शतकी खेळी व्यर्थ गेली. फॅफने शतकासह ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये एकाही फलंदाजाला न जमलेला विक्रमही नावावर केला. .ऑर्कसने प्रथम फलंदाजी करताना २ बाद २२० धावा केल्या. टीम सेइफर्ट व शयन जहांगिर यांनी पहिल्या विकेटसाठी १७.२ षटकांत १९१ धावांची भागीदारी केली. पहिल्या विकेटसाठीची या संघासाठी झालेली ही सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्वी जयसुरिया व रिकल्टन यांच्या ७६ धावांच्या भागीदारीचा विक्रम होता. कोणत्याही विकेटसाठीही ची संघाकडून झालेली सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्वी रिकल्टन व डी कॉक यांनी १५२ धावा जोडल्या होत्या..सेइफर्टने ६६ चेंडूंत ८ चौकार व ६ षटकारांसह १०४ धावा केल्या. ऑर्कसकडून ही सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली, यापूर्वी रिकल्टनच्या १०३ धावांचा विक्रम होता. जहांगिरनेही ४७ चेंडूंत ३ चौकार व ७ षटकारांसह ७८ धावा कुटल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना साईतेजा मुक्कामल्ला भोपळ्यावर माघारी परतला, परंतु फॅफ व रिली रोसोवू यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ९६ धावा जोडल्या. रोसोवू २१ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ४९ धावांवर बाद झाला..त्यानंतर थोड्या थोड्या अंतराने सुपर किंग्सला धक्के बसले होते. मिलिंद कुमार ( १३) व शुभम रांजणे ( १०) हे अपयशी ठरल्यानंतर वियान मुल्डरने पाचव्या विकेटसाठी फॅफला साथ दिली. फॅफने ५२ चेंडूंत ९ चौकार व ७ षटकारांसह नाबाद ११३ धावा केल्या. MLC इतिहासात चार शतकं करणारा तो पहिलाच फलंदाज ठरला, शिवाय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये वयाच्या चाळीशीनंतर तीन शतक करणारा जगातील पहिलाच फलंदाज आहे. संघाने १८.३ षटकांत ४ बाद २२१ धावा करून विजय मिळवला. मुल्डर १५ चेंडूंत ३१ धावांवर नाबाद राहिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.