Cricket

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीचा प्रवास सोपा नव्हता; वडिलांनी सांगितल्या पडद्यामागच्या गोष्टी

Father Reveals The Untold Struggles Vaibhav Sooryavanshi: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने भारतीय टी-20 संघात निवड होताच सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला. त्याच्या संघर्षमय प्रवासाबद्दल वडिलांनी मोठा खुलासा केला.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Father Reveals The Untold Struggles Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय संघाला जूनच्या अखेरीस आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर जायचे आहे. यासाठी काल ६ जून रोजी टी-२० मालिकांसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. अजित आगरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) संघाची घोषणा केली आहे.

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