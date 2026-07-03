Aaron Summers Child Abuse Charges : फेसबूकवरून ओळख, १५ वर्षीय शाळकरी मुलीला कारमध्ये बसवून नको नको ते कृत्य... ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूवरील आरोप सिद्ध

Aaron Summers Faces Jail After Admitting Child Abuse Charges: क्रिकेटवर्तुळाला धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू आरॉन समर्सने त्याच्या बाल लैंगिक शोषणाच्या आरोपांमध्ये दोषी असल्याची कबुली दिली. २०१८ मध्ये टास्मानियातील एका घटनेशी संबंधित आरोप कबुल केल्यामुळे त्याला तुरुंगवास होऊ शकतो. डेली मेलच्या वृत्तानुसार, टास्मानिया आणि होबार्ट हरिकेन्स संघाकडून पूर्वी देशांतर्गत क्रिकेट खेळलेल्या या ३० वर्षीय खेळाडूने एका मुलीला अश्लील सामग्री दाखवण्याच्या उद्देशाने जाळ्यात ओढल्याचा एक आरोप आणि लैंगिक अत्याचार केल्याचे दोन आरोप कबूल केले..न्यायालयीन कार्यवाहीनुसार,"समर्स होबार्ट हरिकेन्स संघाचा सदस्य असताना हे गुन्हे घडले. टास्मानियाच्या सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या साक्षीनुसार घटनेपूर्वी त्याने पीडितेशी सोशल मीडियावर संवाद साधला होता." तो त्याच्या आयुष्यातील कठीण काळातून जात असताना हे गुन्हे घडले.. त्याला या काळात एकटेपणा जाणवत होता आणि सोशल मीडियाच्या अतिआहारी गेला होता, असा युक्तिवाद समर्सच्या वकील, कॅरोलिन ग्रेव्ह्स यांनी सुनावणीदरम्यान केला..Luka Modric Inspirational Journey: बाल्कन युद्धात फुटबॉल शिकलेला योद्धा! लुका मॉड्रिचचा वर्ल्ड कप प्रवास संपुष्टात; जिद्द अन् चिकाटीची अविस्मरणीय गाथा...."हा गुन्हा त्याच्या मनातून कधीच जाणार नाही, पण त्याला आता आपल्या आयुष्यात पुढे जायलाच हवं. गुन्हा घडला त्या वेळी, तो जगातील सर्वात वेगवान गोलंदाजांपैकी एक होता आणि म्हणूनच त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळण्यासाठी निवडले जात होते. पण, आता ऑस्ट्रेलियामध्ये किंवा परदेशातही आपण व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये कधीच प्रगती करू शकणार नाही, हे त्याला माहीत आहे,"असे डेली मेलने दिलेल्या वृत्तात ग्रेव्हज म्हणाले आहेत..बाल लैंगिक शोषणाचे साहित्य बाळगणे आणि प्रसारित करणे यासह बाल शोषणाच्या अनेक गुन्ह्यांची २०२१ मध्ये कबुली दिल्यानंतर, समर्सने नॉर्दर्न टेरिटरीमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा आधीच पूर्ण केली होती. त्याच्या वकिलाने सध्याच्या प्रकरणात स्थगित शिक्षेचा विचार करण्याची विनंती केली, परंतु न्यायमूर्ती हेलन वूड यांनी हे शक्य होणार नाही असे सांगितले. जामीन मंजूर झाल्यानंतर समर्सला पुन्हा कोठडीत पाठवण्यात आले; त्याच्या शिक्षेची सुनावणी ऑगस्टमध्ये होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.