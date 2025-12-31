Cricket

दोनवेळचे विश्वविजेत्या क्रिकेटपटूची मृत्यूशी झुंज; मेंदूज्वरामुळे 'इंड्युस्ड कोमा'मध्ये! २००३ फायनलमध्ये भारताला दिलेला धक्का

Damien Martyn fights for life in induced coma: दोन वेळचे विश्वविजेते क्रिकेटपटू डेमियन मार्टिन यांची प्रकृती सध्या मेंदूज्वरामुळे गंभीर असून त्यांना इंड्युस्ड कोमामध्ये ठेवण्यात आले आहे.
Damien Martyn

Damien Martyn

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलियाचे दिग्गज क्रिकेटपटू डॅमियन मार्टिन यांची प्रकृती सध्या गंभीर आहे.

  • त्यांना मेंदुज्वर झाल्याचे निदान झाले असून ब्रिस्बन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.

  • क्रिकेटविश्वातून त्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
World Cup
Cricket News
Cricket News in Marathi
australia cricket team
Australian Cricketer
cricket news today
health

Related Stories

No stories found.