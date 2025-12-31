दोनवेळचे विश्वविजेत्या क्रिकेटपटूची मृत्यूशी झुंज; मेंदूज्वरामुळे 'इंड्युस्ड कोमा'मध्ये! २००३ फायनलमध्ये भारताला दिलेला धक्का

ऑस्ट्रेलियाचे दिग्गज क्रिकेटपटू डॅमियन मार्टिन यांची प्रकृती सध्या गंभीर आहे. त्यांना मेंदुज्वर झाल्याचे निदान झाले असून ब्रिस्बन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. क्रिकेटविश्वातून त्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करण्यात येत आहे. .क्रिकेटविश्वातून धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. ऑस्ट्रेलियाचे दिग्गज क्रिकेटपटू डेमियन मार्टिन (Damien Martyn) यांची प्रकृती बिघडली असून त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. ५४ वर्षीय मार्टिनला मेंदूज्वर (meningitis) झाल्याचे निदान झाले आहे. त्यामुळे सध्या त्यांना ब्रिस्बन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे..Cricket Retirement: ३९० हून अधिक विकेट्स अन् २७०० धावा करणाऱ्या भारतीय खेळाडूची निवृत्तीची घोषणा! १४ वर्षांनंतर केलं अलविदा.मार्टिन हे बॉक्सिंग डेच्या दिवशी म्हणजे २६ डिसेंबरला आजारी पडले. त्यामुळे ते गोल्ड कोस्टमधील त्यांच्या घरी आराम करत होते. पण प्रकृती बिघडल्याने त्यांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये हालवण्यात आले. तसेच त्यांना सध्या उपचारासाठी इंड्युस्ड कोमामध्ये (उपचारासाठी डॉक्टरांकडून काही काळ बेशुद्ध करण्यात येते) ठेवण्यात आले आहे. सध्या ते या आजाराशी झुंज देत आयुष्याची लढाई लढत आहेत. त्यामुळे क्रिकेटविश्वातून त्यांच्यासाठी प्रार्थना करण्यात येत आहे..मार्टिन यांचे माजी संघसहकारी डॅरेन लेहमान यांनी पोस्ट करताना लिहिले की 'मार्टिनसाठी प्रार्थना करतो आणि त्याला प्रेम पाठवत आहे. झुंज देत राहा. तुझ्या कुटुंबाला प्रेम.' तसेच माजी यष्टीरक्षक ऍडम गिलख्रिस्ट याने म्हटले आहे की त्याच्यावर चांगले उपचार करण्यात येत आहेत. त्यांची पार्टनर आमंडा आणि त्याच्या कुटुंबाला माहित आहे की त्याच्यासाठी अनेक लोक प्रार्थना करत आहेत आणि त्यांच्या शुभेच्छा त्यांच्यासोबत आहेत..मार्टिन यांनी १९९२ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण केले होते. त्यानंतर ते २००६ मध्ये शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळले. यादरम्यान, त्यांनी ६७ कसोटी सामने खेळताना १३ शतकांसह ४४०६ धावा केल्या, तर २०८ वनडे सामन्यांमध्ये त्यांनी ५ शतकांसह ५३४६ धावा केल्या. ते ऑस्ट्रेलियासाठी ४ टी२० सामनेही खेळले, ज्यात त्यांनी एका अर्धशतकासह १२० धावा केल्या. त्यांनी वनडेत १२ आणि कसोटीत २ विकेट्सही घेतल्या..Cricket World Record: फक्त ७ धावांत ८ विकेट्स...! T20 मध्ये २२ वर्षांच्या फिरकीपटूचा विश्वविक्रम; इतिहासात पहिल्यांदाच....मार्टिन यांचा १९९९ आणि २००३ वर्ल्ड कप विजेत्या ऑस्ट्रेलिया संघातही समावेश होता. २००३ वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात बोट फ्रॅक्चर असतानाही त्यांनी भारताविरुद्ध नाबाद ८८ धावांची खेळी केली होती. त्यांनी ऑस्ट्रेलियासाठी २००६ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीही जिंकली होती. निवृत्तीनंतर ते समालोचन क्षेत्रात काम करत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.