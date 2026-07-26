धक्कादायक! १५ लाख घेतले, काँट्रॅक्ट मिळवून देण्याचा शब्द फिरवला... भारताच्या माजी फिरकीपटूने एकाला गंडवले, FIR दाखल

Rajesh Chauhan transport contract cheating case explained : भारताचा माजी फिरकीपटू राजेश चौहान याच्याविरोधात FIR दाखल करण्यात आले आहे. एका स्टील कंपनीसोबत वाहतुकीचे कंत्राट देण्याच्या बहाण्याने एका व्यक्तीची १५ लाखांहून अधिक रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी हा एफआयआर दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती पोलिसांनी शनिवारी दिली. स्थानिक न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 316(2) अंतर्गत शुक्रवारी मोहन नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला, असे पोलिस अधिकारी केशव कोसळे यांनी सांगितले.." या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे आणि पुरावे हाती लागल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल," असे कोसळे यांनी पीटीआयला सांगितले. न्यायदंडाधिकारी ऐश्वर्या दिवाण यांनी तक्रारदार दिनकर विश्वामित्र यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १७५(३) अंतर्गत दाखल केलेला अर्ज १६ जुलै रोजी मंजूर केला. न्यायालयाने मोहन नगर पोलिसांना या प्रकरणाची चौकशी करून अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..IND vs WI ODI Squad: यशस्वी, ऋतुराज IN; श्रेयस, इशान, बुमराहसह ७ खेळाडू OUT! वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारताचा संभाव्य संघ... असं का होणार?.तक्रारदार काय म्हणाला...प्रमुख उद्योगपतींशी घनिष्ठ संबंध असलेला एक माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू म्हणून चौहानने स्वतःची ओळख करून दिली. त्याच्या गोविंद ट्रान्सपोर्ट कंपनीला ओडिशाच्या Keonjhar जिल्ह्यातील जिंदाल स्टीलकडून लोहखनिज आणि त्याचे खडक वाहून नेण्याचे कंत्राट मिळाले आहे, असा दावा त्याने केला. चौहान याने मला जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून भागीदार म्हणून ट्रक देऊन वाहतूक व्यवसायात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. तसेच, त्याने गोविंद ट्रान्सपोर्ट कंपनीच्या नावे कथित वर्क ऑर्डरचे दस्तऐवजही दाखवले..यावर विश्वास ठेवून, विश्वामित्र यांनी ३० जुलै २०२१ रोजी चौहानसोबत एक करार केला आणि सुरुवातीला चेकद्वारे २.५१ लाख रुपये दिले. नंतर त्यांनी कंपनीच्या बँक खात्यात दोन हप्त्यांमध्ये १५.०१ लाख रुपये हस्तांतरित केले. पण, त्यानंतर चौहान याने उत्तर देणे बंद केले. विश्वामित्र यांनी जेव्हा जिंदाल स्टील लिमिटेडकडे संपर्क केला, तेव्हा त्यांना असा कोणताही करार झाला नसल्याचे समजले आणि त्यांनी तक्रार दाखल केली..IND vs ZIM: भारतीय संघाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! T20I क्रिकेटमध्ये आजपर्यंत कोणीच न केलेला पराक्रम करून दाखवला.दरम्यान, चौहानने यापूर्वी पीटीआयला सांगितले होते की,“तक्रारदाराची काही रक्कम आधीच परत करण्यात आली आहे, तर वैयक्तिक परिस्थितीमुळे उर्वरित रकमेच्या परतफेडीस विलंब झाला आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.