भारताच्या वर्ल्ड कप विजेत्या खेळाडूला Fixing प्रकरणी अटक! शुभमन गिलसोबत खेळलेला... श्रीलंका सरकारची कारवाई

Jaffna Kings co-owner Manjot Kalra arrest: भारतीय क्रिकेटविश्वाला धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. भारताच्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील खेळाडू आणि लंका प्रीमिअर लीगमधील जाफना किंग्स संघाचे सहमालक मनजोत कार्ला याला अटक करण्यात आली आहे. श्रीलंका पोलिसांनी मनजोतवर खेळाडूंना मॅच फिक्सिंग करण्यासाठी विचारणा केल्याचा आरोप लावला आहे. .LPL 2026 च्या उद्घाटन सामन्याच्या काही तास आधी, क्रिडा क्षेत्रातील गुन्हे प्रतिबंधक विशेष तपास पथकाने (SIU) ही अटक केली. कोलंबो येथील फाईव्ह स्टार हॉटेलमधून ही अटक केली गेली आहे, जिथे तो खेळाडूंना मॅच फिक्सिंगसाठी ९.५ मिलियन देण्याचा प्रयत्न करत होता. पोलिसांच्या तपासात मनजोत याने १० दिवसांपूर्वी खेळाडूंना फिक्सिंग संदर्भात विचारणा केली होती आणि त्यानंतरच्या पुढील तपासात मनजोतचे नाव समोर आले. त्याला कोलंबो दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे..पाकिस्तानी गोलंदाजावर अपात्रतेची कारवाई! उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळला, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्याच्याकडून झाला गुन्हा.मनजोत हा २०१८ च्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप विजेत्या संघातील सदस्य होता. त्या संघाचे नेतृत्व पृथ्वी शॉ याने केले होते आणि शुभमन गिल, अर्शदीप सिंग व शिवम मावी यांचाही त्या संघात समावेश होता. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या फायनलमध्ये त्याने नाबाद शतक झळकावून जेतेपदात सिंहाचा वाटा उचलला होता. आयपीएल २०२६च्या सुरुवातीला त्याने लंका प्रीमिअर लीगमधील जाफना किंग्स फ्रँचायझीच्या मालकी हक्क विकत घेतले..डंबुल्ला थंडरचे मालक तमीम रहमान यांना एका खेळाडूवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल आणि सट्टेबाजी आयोजित केल्याबद्दल दोषी ठरवल्यानंतर काही महिन्यांनी ही ताजी अटक झाली आहे. त्यांना चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, जी पाच वर्षांसाठी स्थगित करण्यात आली होती, आणि २४ दशलक्ष रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.