Formula 1 Updates : कोण ठरला F1 रेसचा आजचा विजेता? सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सर्व काही जाणून घ्या, एका क्लिकवर

पश्चिम आशियातील अझरबैजान देशाची राजधानी बाकू. आणि आज या शहराच्या वेगवान रस्त्यांवर रविवारी झालेल्या अझरबैजान ग्रां प्रि स्पर्धेत रेड बुलचा मॅक्स व्हरस्टॅपनने पूर्ण वर्चस्व गाजवले. तो सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आघाडीवर राहिला आणि ५१ फेऱ्यांनंतर १४ सेकंदांच्या फरकाने मर्सिडीजच्या जॉर्ज रसेलला मागे टाकून विजय मिळवला. विल्यम्सच्या कार्लोस साईनझने तिसऱ्या स्थानावर येऊन पहिल्यांदाच पोडियम साजरा केला, तर मॅक्लारेचा चॅम्पियनशिप लीडर ऑस्कर पिआस्ट्रि पहिल्याच फेरीत धडकून बाहेर पडला...स्पर्धेची सुरुवातच अगदीच खळबळजनक झाली. पोल पोजिशनवरून स्टार्ट घेतलेल्या व्हरस्टॅपनने हार्ड टायरवर साईनझला मागे टाकले. मधल्या रांगेतून पिआस्ट्रिने लाईट्स जंप केल्या, स्टॉल होऊन पी9 वरून पी20 पर्यंत घसरला आणि टर्न 5 ला भिंतीत धडकला. ही त्याचा सीझनमधील पहिली रिटायरमेंट. यामुळे मॅक्लारेचा लँडो नॉरिसला फायदा झाला. टायटल रेसमधील 31 गुणांचा फरक आता 25 वर आला. नॉरिसने सातव्या स्थानावरूनच सातव्या ठरावीक राहिला, पण पिआस्ट्रिच्या अपयशामुळे गुण मिळवले..Asia Cup 2025 साठी संभाव्य २५ खेळाडूंची नावे जाहीर; लिस्ट पाहून बसेल धक्का....सुरक्षा कार निघाल्यानंतर रसेल आणि साईनझ यांनी मर्सिडीज-विल्यम्स जोडीने जोरदार रेस लढवली. रसेलला आजारपण असतानाही दुसरे स्थान मिळाले, तर साईनझने युवा किमी अँटोनेलिली मागे ठेवून तिसरे जागा पटकावली. रेसिंग बुल्सचा लिआम लॉसनने करिअरमधील सर्वोत्तम पाचवे स्थान मिळवले, तर युकी त्सुनोडाने सहावे घेत रेड बुलसाठी चांगला डेब्यू केला. नॉरिसला पिट स्टॉपमधील अडचणींमुळे प्रगती करता आली नाही..Smriti Mandhana: स्मृती मानधनाने मोडला Virat Kohli चा मोठा विक्रम! भारताच्या पुरुष क्रिकेटपटूंनाही नाही जमला असा पराक्रम केला.मर्सिडीजचे किमी अँटोनेली चौथा ठरला, तर फेरारीला कठीण दिवस गेला. लुईस हॅमिल्टन आठवा, चार्ल्स लेक्लर्क नववा. रेसिंग बुल्सचा इसाक हॅडजर दहावा. एस्टेबान ओकॉनला गाडीच्या मागच्या विंगमुळे लास्ट स्टार्ट करावा लागला, तरी तो14व्या स्थानावर आला. फर्नांडो अलॉन्सोला जंप स्टार्टसाठी शिक्षा मिळाली. व्हरस्टॅपनचा हा सलग दुसरा विजय ठरला. चॅम्पियनशिपमध्ये तो पिआस्ट्रिपासून ६९ गुणांवर आला आहे. मॅक्लारेंचा हा सीझनमधील सर्वांत वाईट दिवस ठरला, तर विल्यम्स-मर्सिडीजने जोरदार कमबॅक केला. आता सात रेस बाकी असताना टायटल रेस आणखी रोमांचक होणार आहे...FAQs Who won the Azerbaijan Grand Prix?अझरबैजान ग्रां प्रि कोणाने जिंकली?मॅक्स व्हरस्टॅपनने रेड बुल गाडीने ५१ फेऱ्यांनंतर १४ सेकंदांच्या फरकाने विजय मिळवला, तो सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आघाडीवर राहिला.Why did Oscar Piastri retire from the race?ऑस्कर पिआस्ट्रि रेसमधून का बाहेर पडला?पिआस्ट्रिने पहिल्या फेरीत लाईट्स जंप केल्या, स्टॉल होऊन पी२० पर्यंत घसरला आणि टर्न ५ ला भिंतीत धडकला, हा त्याचा हंगामातील पहिला रिटायरमेंट.What were the podium positions in Baku?बाकू रेसमधील पोडियम पदे कोणती होती?पहिले: मॅक्स व्हरस्टॅपन, दुसरे: जॉर्ज रसेल (मर्सिडीज), तिसरे: कार्लोस साईनझ (विल्यम्स), जो पहिल्यांदाच पोडियमवर आला.How did Lando Norris perform?लँडो नॉरिसची कामगिरी कशी होती?नॉरिसने सातव्या स्थानावरून सातव्या ठरावीक राहिला, पण पिट स्टॉपमधील अडचणींमुळे प्रगती करता आली नाही, तरी पिआस्ट्रिच्या अपयशामुळे चॅम्पियनशिप फरक २५ गुणांवर आला.What was Liam Lawson's result?लिआम लॉसनचा निकाल काय होता?रेसिंग बुल्सच्या लिआम लॉसनने करिअरमधील सर्वोत्तम पाचवे स्थान मिळवले, तो जोरदार रेस लढवली आणि शेवटपर्यंत ठेवला.