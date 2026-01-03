Cricket

पाच सामन्यांत चौथे शतक, तरीही Devdutt Padikkal ला भारताच्या वन डे संघात नाही स्थान; गंभीरचं राजकारण की आणखी काही?

Devdutt Padikkal fourth List A century in five matches: देवदत्त पडिक्कल सध्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे. अवघ्या पाच सामन्यांत त्याने चार लिस्ट ‘ए’ शतके झळकावत निवडकर्त्यांसमोर जोरदार दावा ठोकला आहे. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करत असतानाही, न्यूझीलंडविरुद्धच्या भारताच्या वन डे मालिकेत त्याला संधी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचं चित्र आहे.
Devdutt Padikkal smashed his fourth List A century in just five innings

Swadesh Ghanekar
Why Devdutt Padikkal not selected for India ODI squad vs NZ? देवदत्त पडिक्कलने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत आणखी एक शतक झळकावले. मागील पाच सामन्यांतील हे त्याचे लिस्ट ए क्रिकेटमधील चौथे शतक ठरले. कर्नाटक संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देवदत्तने आज त्रिपुराविरुद्ध १०८ धावांची खेळी केली. त्याच्या शतकाच्या आणि स्मरण ( ६०) व अभिनव मनोहर ( नाबाद ७९) यांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर कर्नाटकने ७ बाद ३३२ धावांचा डोंगर उभा केला. मागच्या वर्षी करुण नायरने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धा गाजवली होती आणि आता देवदत्त दमदार कामगिरी करून टीम इंडियाचे दार ठोठावतोय. पण, त्याला वन डे संघात स्थान मिळणे अवघड आहे.

