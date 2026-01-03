पाच सामन्यांत चौथे शतक, तरीही Devdutt Padikkal ला भारताच्या वन डे संघात नाही स्थान; गंभीरचं राजकारण की आणखी काही?

Why Devdutt Padikkal not selected for India ODI squad vs NZ? देवदत्त पडिक्कलने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत आणखी एक शतक झळकावले. मागील पाच सामन्यांतील हे त्याचे लिस्ट ए क्रिकेटमधील चौथे शतक ठरले. कर्नाटक संघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देवदत्तने आज त्रिपुराविरुद्ध १०८ धावांची खेळी केली. त्याच्या शतकाच्या आणि स्मरण ( ६०) व अभिनव मनोहर ( नाबाद ७९) यांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर कर्नाटकने ७ बाद ३३२ धावांचा डोंगर उभा केला. मागच्या वर्षी करुण नायरने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धा गाजवली होती आणि आता देवदत्त दमदार कामगिरी करून टीम इंडियाचे दार ठोठावतोय. पण, त्याला वन डे संघात स्थान मिळणे अवघड आहे..देवदत्तने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ३८ सामन्यांत ८० हून अधिक सरासरीने २५०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. त्यात १३ शतकं त्याच्या नावावर आहेत, जे अर्धशतकांपेक्षा ( १२) जास्त आहेत. तरीही त्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी वन डे मालिकेत संघात स्थान मिळणे अवघड आहे. देवदत्तने विजय हजारे ट्रॉफीच्या या हंगामातील पहिल्या सामन्यात १४७ ( वि. झारखंड), दुसाऱ्या सामन्यात १२४ ( वि. केरळ), चौथ्या सामन्यात ११३ ( वि. पुद्दूचेरी) आणि आज १०८ ( वि. त्रिपुरा) धावा केल्या आहेत..Devdutta Padikkal unlikely for IND vs NZ ODIs, here’s whyविजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ च्या पर्वात देवदत्तचा फॉर्म दमदार असला तरी भारताच्या वन डे संघात त्याच्यासाठी जागा रिक्त नाही. न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेसाठी आज संघ जाहीर केला जाणार आहे. पण, कर्नाटकचा हा सलामीवीर भारतीय संघात फिट बसत नाहीए. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेत दुखापतीमुळे मुकलेला शुभमन गिल ( Shubman Gill) याचे किवींविरुद्धच्या मालिकेत पुनरागमन निश्चित मानले जात आहे. याचा अर्थ तो रोहित शर्मासोबत सलामीला खेळेल, म्हणजे देवदत्तची संधी इथेच कमी होते..Hardik Pandya : 6,6,6,6,6,4! एका षटकात हार्दिकचा वादळी तडाखा, ११ वर्षांत झळकावले पहिले शतक; विदर्भाचे गोलंदाज रडकुंडीला आले.यशस्वी जैस्वाल हा पर्याय असताना देवदत्तचा बॅकअप ओपनर म्हणून विचार होणार नाही. देवदत्तने मधल्या फळीतही त्याची उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. येथे त्याला IND vs NZ मालिकेत खेळण्याची संधी निर्माण होऊ शकते, पण जर श्रेयस अय्यर ( Shreyas Iyer) पूर्णपणे तंदुरुस्त नसला तरच. श्रेयसने फिटनेस टेस्ट पास केले आहेत आणि त्याचे पुनरागमन होणार आहे. ऋतुराज गायकवाडने IND vs SA वन डे मालिकेत चांगली कामगिरी केली होती. अय्यर काही कारणास्तव नाहीच खेळला तर ऋतुराजला प्राधान्य दिले जाईल..तिलक वर्माच्या जागी देवदत्तचा विचार केल्यास, तेही चुकीचे ठरेल. तिलकने त्याच्या निवडीला सार्थ अशी कामगिरी केली आहे. त्यामुळे सध्यातरी देवदत्त वन डे संघात फिट बसत नाहीए..Prithvi Shaw: पृथ्वी मुंबईच्या खेळाडूंना भिडला, माजी संघाविरुद्ध ११ चेंडूंत चोपल्या ४६ धावा; अर्शीन कुलकर्णीचे शतक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.