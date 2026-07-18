Cricket

France vs England: एम्बापेच्या गोल्डन बूटचं गणित! ब्राँझ पदकासाठी फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना

Mbappe Eyes the Golden Boot: फ्रान्स आणि इंग्लंड यांच्यात विश्वचषकातील तिसऱ्या स्थानासाठी लढत रंगणार आहे. किलियन एम्बापेसाठी गोल्डन बूटची शर्यतही तितकीच महत्त्वाची असून हॅरी केन आणि ज्युड बेलिंगहॅमही मोठी कामगिरी करण्याच्या तयारीत आहेत.
Mbappe Eyes the Golden Boot

Mbappe Eyes the Golden Boot

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मियामी : विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतील आव्हान उपांत्य फेरीत संपुष्टात आल्यानंतर आता फ्रान्स व इंग्लंडने लक्ष तिसऱ्या क्रमांकाच्या ब्राँझ सामन्यावर एकवटले आहे.

त्यात गोल्डन बूटच्या शर्यतीतील फ्रेंच कर्णधार किलियन एम्बापे याच्यासाठी लढत महत्त्वाची असेल.

Loading content, please wait...
france
England
Football News In Marathi
Football Marathi News
football player
Football
football highlights