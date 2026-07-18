France vs England: एम्बापेच्या गोल्डन बूटचं गणित! ब्राँझ पदकासाठी फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना

मियामी : विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतील आव्हान उपांत्य फेरीत संपुष्टात आल्यानंतर आता फ्रान्स व इंग्लंडने लक्ष तिसऱ्या क्रमांकाच्या ब्राँझ सामन्यावर एकवटले आहे. त्यात गोल्डन बूटच्या शर्यतीतील फ्रेंच कर्णधार किलियन एम्बापे याच्यासाठी लढत महत्त्वाची असेल..जगज्जेतेपदाचे स्वप्न हुकल्यानंतर फ्रान्स व इंग्लंड आता स्पर्धेत विजयी समारोपासाठी प्रयत्नशील असतील. एम्बापेने या लढतीत गोल केल्यास तो गोल्डन बूटच्या शर्यतीत पुढे येईल. सध्या अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी आठ गोल व चार असिस्टसह (गोल साह्य) अव्वल असून एम्बापे आठ गोल व तीन असिस्टसह दुसऱ्या स्थानी आहे. उपांत्य लढतीत एम्बापेला स्पेनविरुद्ध गोल करता आला नव्हता. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केन व ज्युड बेलिंगहॅम यांनी स्पर्धेत प्रत्येकी सहा गोल व एका असिस्टची नोंद केलेली आहे. साहजिकच तेसुद्धा सामन्याला कमी लेखण्याची शक्यता अजिबात नाही..FIFA World Cup 2026 : किलियन एम्बाप्पेचा पराक्रम! लिओनेल मेस्सी, रोनाल्डोला सोडलं मागे; फ्रान्सच्या विजय अन् बाद फेरीत प्रवेश.विश्वकरंडकाच्या उपांत्य लढतीत दोन वेळच्या माजी विजेत्या फ्रान्सला स्पेनने २-० फरकाने नमविले. त्यांचा हा सलग सहा विजयानंतर पहिला पराभव ठरला. १९६६ मधील विजेतेपदानंतर प्रथमच अंतिम फेरी गाठण्यास इच्छुक असलेल्या इंग्लंडला अर्जेंटिनाचा संघ अखेरच्या सात मिनिटांत भारी ठरल्याने २-१ अशी निसटती हार स्वीकारावी लागली. पाच विजय व एका बरोबरीनंतर इंग्लंडची अपराजित मालिका तुटली..विश्वकरंडकात चौथ्यांदा आमने-सामनेविश्वकरंडक स्पर्धेत फ्रान्स व इंग्लंड यांच्यात यापूर्वी तीन वेळा गाठ पडलेली आहे. इंग्लंडने दोन वेळा, तर फ्रान्सने एकवेळ विजय प्राप्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उभय संघ एकमेकांविरुद्ध ३२ वेळा खेळले आहेत..१९६६ मधील विश्वकरंडकातील गटसाखळी फेरीत इंग्लंडने फ्रान्सला २-० फरकाने नमविले होते. त्यानंतर १९८२ मध्ये या दोन्ही संघांत विश्वकरंडक लढत झाली. तेव्हाही गटसाखळीत इंग्लिश संघाने ३-१ अशी बाजी मारली होती. चार वर्षांपूर्वी २०२२ मधील विश्वकरंडकात मात्र उपांत्यपूर्व लढतीत फ्रान्सने इंग्लंडला २-१ असे नमवून आगेकूच राखली होती..England vs Argentina: ७ मिनिटांत मॅच फिरवली! अर्जेंटिनाची फायनलमध्ये धडक; इंग्लंडचे ६० वर्षांनंतर वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न भंगले.यापूर्वी ब्राँझ पदकाच्या लढतीत...फ्रान्स या वेळेस विश्वकरंडक स्पर्धेत चौथ्यांदा ब्राँझ लढत खेळणार आहे. १९५८ मध्ये पश्चिम जर्मनीला, १९८६ मध्ये बेल्जियमला हरवून त्यांनी तिसरा क्रमांक मिळविला होता; मात्र १९८२ मध्ये पोलंडविरुद्ध पराभूत झाल्यामुळे त्यांना चौथ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते.इंग्लंडचा संघ विश्वकरंडक स्पर्धेत तिसऱ्यांदा ब्राँझ लढत खेळेल. यापूर्वी दोन्ही वेळा त्यांना पराभूत झाल्यामुळे चौथ्या स्थानी राहावे लागले होते. १९९० मध्ये यजमान इटलीने, तर २०१८ मध्ये बेल्जियमने इंग्लंडवर ब्राँझ लढतीत मात केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.